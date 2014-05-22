Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

155 öğrenciye sosyal medya okuryazarlığı eğitimi

155 öğrenciye sosyal medya okuryazarlığı eğitimi

Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ), Alaşehir ve Sarıgöl Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine ‘Sosyal Medya Okuryazarlığı’ eğitimi verildi. Gençlere, facebook, twitter, gibi platformlarda paylaşımların sonuçları ile hukuki yaptırımları anlatıldı.

Haberin Devamı

Alaşehir’de 85 öğrenci, Sarıgöl’de 70 öğrenci olmak üzere toplamda 155 öğrenci ‘Sosyal Medya Okuryazarlığı’ eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazandı. Eğitimde, sosyal medyanın faydaları ve zararları, facebook, twitter, gibi platformlarda paylaşımların sonuçları ile hukuki yaptırımlar anlatıldı. Proje eğitmeni Muammer Sarıkurt eğitimle ilgili şöyle konuştu:

"Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor (BBBÖ) adıyla da bilinen ‘Geleceğini Tasarla Programı’ 2005 yılında, bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenleniyor. Çalışma, Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Microsoft Türkiye ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında başlatıldı. Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefleyen program özellikle sosyal imkanları kısıtlı genç, kadın, çocuk ve engelli bireylerin, kişisel gelişim, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak hayata geçirildi. Proje, 78 il ve 129 kentteki 1196 genç gönüllü eğitmeni, 50 master eğitmeni ve yüzlerce genç gönüllünün katkısı ile yürütülüyor."

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler