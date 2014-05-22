155 öğrenciye sosyal medya okuryazarlığı eğitimi

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Alaşehir’de 85 öğrenci, Sarıgöl’de 70 öğrenci olmak üzere toplamda 155 öğrenci ‘Sosyal Medya Okuryazarlığı’ eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazandı. Eğitimde, sosyal medyanın faydaları ve zararları, facebook, twitter, gibi platformlarda paylaşımların sonuçları ile hukuki yaptırımlar anlatıldı. Proje eğitmeni Muammer Sarıkurt eğitimle ilgili şöyle konuştu:

"Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor (BBBÖ) adıyla da bilinen ‘Geleceğini Tasarla Programı’ 2005 yılında, bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenleniyor. Çalışma, Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Microsoft Türkiye ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında başlatıldı. Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefleyen program özellikle sosyal imkanları kısıtlı genç, kadın, çocuk ve engelli bireylerin, kişisel gelişim, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak hayata geçirildi. Proje, 78 il ve 129 kentteki 1196 genç gönüllü eğitmeni, 50 master eğitmeni ve yüzlerce genç gönüllünün katkısı ile yürütülüyor."