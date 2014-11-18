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155 eğitim kurumu bugün açılacak

155 eğitim kurumu bugün açılacak

Yapımı tamamlanan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 155 eğitim tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle bugün açılacak.

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155 eğitim tesisinin açılışı, Erdoğan'ın da katılımıyla bugün saat 10.30'da Ankara Tevfik İleri Anadolu Lisesi’nde düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Törenle hizmete açılacak eğitim tesisleri arasında 58 ilk ve ortaokul, 16 ortaokul, 6 imam hatip ortaokulu, 2 fen lisesi, 9 imam hatip lisesi, 15 lise, 10 meslek lisesi, 3 rehberlik ve halk eğitim merkezi, 30 okul öncesi eğitim kurumu, 3 özel eğitim okulu, 1'er sosyal bilimler, Anadolu öğretmen ve kız imam hatip lisesi yer alıyor.

Yapımlarına 2011, 2012, 2013 ve bu yıl başlanan eğitim kurumları için 460 milyon 649 bin 793 lira kaynak aktarıldı.

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