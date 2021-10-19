153 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 153 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

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153 Türkiye'deki farklı şehirlerdeki kendi il sınırları içerisinde hizmet veren bir numaradır. Özellikle halkın kamu yararı üzerine gerekli olan desteği alması amaçlı önemli bir yere sahiptir.

153 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

153 yerel idare hizmetlerine ulaşım numarasıdır. Özellikle her şehrin kendi yerel idaresi üzerinden farklı hizmetler sağlanmaktadır. Talep edilen kamu yerel hizmetleri için aranır ve o şehirdeki vatandaşlar adına destek sağlar.

153 Hattı Ne İşe Yarar?

Ülkenin herhangi bir şehri içerisindeki kamu kapsamındaki sorunlar üzerinde vatandaşa hizmet 153 hattı ile verilir. Beyaz masa olarak da bilinen bu bölüm, şehrin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak destek sağlar.

153 Hattı Arama Saatleri Nedir?

Türkiye'nin dört bir tarafındaki farklı şehirlerde 153 hattı kamu yararı adına 24 saat boyunca hizmet sağlamaktadır. Yani ne zaman istenirse ilgili destek konusunda 7/24 bağlantı kurmak ve yardım almak mümkün.

153 Hattını Aramak Ücretli ya da Ücretsiz midir?

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Merak edilen konulardan biri olarak 153 hattının ücretli olup olmadığı geliyor. Beyaz Masa olarak bilinen bu hat tamamen ücretsizdir.