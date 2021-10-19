153 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 153 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden flaş F-35 açıklaması Türkiye ile görüşüyoruzABD'den flaş F-35 açıklaması! Türkiye ile görüşüyoruz#F-35
Bülent Korkmazın bileği bükülmüyor Alanyada 9 gollü rekor...Bülent Korkmaz'ın bileği bükülmüyor! Alanya'da 9 gollü rekor...#Bülent Korkmaz
Taksiciler için yeni dönem Dikkat çeken 12 kural detayı...Taksiciler için yeni dönem! Dikkat çeken 12 kural detayı...#Taksi
Osman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığına çağrıldıOsman Kavala paylaşımı yapan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı#Dışişleri Bakanlığı
Basın dünyasının acı günü... Sami Koheni kaybettikBasın dünyasının acı günü... Sami Kohen'i kaybettik#Sami Kohen
Kovid-19da son 24 saat: Kritik seviye sürerken... Kocadan peş peşe çağrılarKovid-19'da son 24 saat: Kritik seviye sürerken... Koca'dan peş peşe çağrılar#Koronavirüs
Takı töreninde bu da oldu Kangal sucukla başladı, emzikle devam etti...Takı töreninde bu da oldu! Kangal sucukla başladı, emzikle devam etti...#Düğün
10 Ekimde hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama10 Ekim'de hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama#Milos Zeman
Erdoğandan Angolada İHA mesajı: Dünyada 1 numara haline geleceğizErdoğan'dan Angola'da İHA mesajı: 'Dünyada 1 numara haline geleceğiz'#Ticaret
Anne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözlerAnne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözler!#Kayseri
2023e işaret etti: Darbecilerin dayattığı anayasayla devam edemeyiz2023'e işaret etti: 'Darbecilerin dayattığı anayasayla devam edemeyiz'#Anayasa
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna suç duyurusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günüSİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Sergen Yalçını güldüren soru: Başka iş yapmam lazımSergen Yalçın'ı güldüren soru: Başka iş yapmam lazım!#Beşiktaş
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

153 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 153 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

#153 Numarası#Telefon#Numara
153 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar 153 hattı saatleri nedir ve ücretli midir

Özellikle genel olarak şehir bazında 153 numarası oldukça önemlidir. Sabit bir hat olması ile beraber bu numaranın nereyi ifade ettiği merak ediliyor. Peki, 153 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 153 hattı saatleri nedir ve ücretli midir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

153 Türkiye'deki farklı şehirlerdeki kendi il sınırları içerisinde hizmet veren bir numaradır. Özellikle halkın kamu yararı üzerine gerekli olan desteği alması amaçlı önemli bir yere sahiptir.

 153 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

 153 yerel idare hizmetlerine ulaşım numarasıdır. Özellikle her şehrin kendi yerel idaresi üzerinden farklı hizmetler sağlanmaktadır. Talep edilen kamu yerel hizmetleri için aranır ve o şehirdeki vatandaşlar adına destek sağlar.

 153 Hattı Ne İşe Yarar?

 Ülkenin herhangi bir şehri içerisindeki kamu kapsamındaki sorunlar üzerinde vatandaşa hizmet 153 hattı ile verilir. Beyaz masa olarak da bilinen bu bölüm, şehrin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak destek sağlar.

 153 Hattı Arama Saatleri Nedir?

 Türkiye'nin dört bir tarafındaki farklı şehirlerde 153 hattı kamu yararı adına 24 saat boyunca hizmet sağlamaktadır. Yani ne zaman istenirse ilgili destek konusunda 7/24 bağlantı kurmak ve yardım almak mümkün.

 153 Hattını Aramak Ücretli ya da Ücretsiz midir?

Haberin Devamı

 Merak edilen konulardan biri olarak 153 hattının ücretli olup olmadığı geliyor. Beyaz Masa olarak bilinen bu hat tamamen ücretsizdir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#153 Numarası#Telefon#Numara

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!