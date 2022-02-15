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150'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 150 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

150nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 150 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Matematiğin en önemli konulardan bir tanesi de bir sayının çarpan ve bölenlerini bulmaktır. Çarpanları ve bölenleri merak edile sayılardan bir tanesi de 150 sayısı olmaktadır. 150 sayısının çarpanlarını merak eden birçok öğrenci bulunmaktadır. 50'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 150 sayısının asal çarpanları ve bölenlerini derledik.

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 150 sayısının çarpanları ve bölenleri konusunu merak eden öğrenciler bununla ilgili olarak araştırmalarını genellikle internet üzerinden gerçekleştirmektedir. Bundan dolayı konuyla alakalı verilen bilgiler ve bu bilgilerin iyi bir şekilde anlaşılır nitelikte olması son derece önemlidir. 

 150'nin Çarpanları İle Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur? 

 Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleri olmaktadır. Bu sebeple bir sayının çarpanlarını bulduğunuzda doğal olarak bölenlerini de bulmuş olursunuz. 150 sayısının çarpanları ve bölenleri nelerdir ve nasıl sorusunun yanıtı aşağıda verilmiştir: 

 150 sayısının 12 çarpanı bulunmaktadır. Bunlar: 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 10

 15

 25

 30

 50

 75

 150 sayıları olmaktadır. 

 150'nin çarpanlarını bulabilmek için 1'den 150 sayısının kökü olan tam sayıların 150'yi tam bölüp bölmediğine bakılır. 150 sayısını tam bölen bir sayı bulunduğunda elde edilen sonuç çarpan listesine eklenir. 

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 150 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri 

 1x150 = 150

 2x 75 = 150

 3x50 = 150

 5x30 = 150

 6x25= 150

 10x15= 150 

 Bir pozitif tam sayıyı kalansız bölen pozitif tam sayılara sayının çarpanları ya da bölenleri denir.

 

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