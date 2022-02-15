150'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 150 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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150 sayısının çarpanları ve bölenleri konusunu merak eden öğrenciler bununla ilgili olarak araştırmalarını genellikle internet üzerinden gerçekleştirmektedir. Bundan dolayı konuyla alakalı verilen bilgiler ve bu bilgilerin iyi bir şekilde anlaşılır nitelikte olması son derece önemlidir.

150'nin Çarpanları İle Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleri olmaktadır. Bu sebeple bir sayının çarpanlarını bulduğunuzda doğal olarak bölenlerini de bulmuş olursunuz. 150 sayısının çarpanları ve bölenleri nelerdir ve nasıl sorusunun yanıtı aşağıda verilmiştir:

150 sayısının 12 çarpanı bulunmaktadır. Bunlar:

1

2

3

4

5

6

10

15

25

30

50

75

150 sayıları olmaktadır.

150'nin çarpanlarını bulabilmek için 1'den 150 sayısının kökü olan tam sayıların 150'yi tam bölüp bölmediğine bakılır. 150 sayısını tam bölen bir sayı bulunduğunda elde edilen sonuç çarpan listesine eklenir.

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150 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri

1x150 = 150

2x 75 = 150

3x50 = 150

5x30 = 150

6x25= 150

10x15= 150

Bir pozitif tam sayıyı kalansız bölen pozitif tam sayılara sayının çarpanları ya da bölenleri denir.