150'inci yÄ±lÄ±nÄ± Fransa'da kutladÄ±

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Fransaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Parisâ€™te, Senato'da, Galatasaray Ãœniversitesi'nin iÅŸ birliÄŸiyle ve Fransa-TÃ¼rkiye Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± SenatÃ¶r Josiane Costesâ€™in ev sahipliÄŸinde Galatasaray Ãœniversitesi'nin 25'inci, Galatasaray Lisesi'nin 150'nci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla panel dÃ¼zenlendi. TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°smail HakkÄ± Musa, Galatasaray Ãœniversitesi ve Lisesinin birÃ§ok alanda TÃ¼rkiye ile Fransa arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸmesine katkÄ±da bulunduÄŸunu belirtti.

Panele, TÃ¼rkiyeâ€™nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°smail HakkÄ± Musa, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ Divan Kurulu BaÅŸkanÄ± EÅŸref HamamcÄ±, Galatasaray Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. ErtuÄŸrul Karsak, UNESCO nezdindeki TÃ¼rkiye Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ahmet Altay Cengizer, OECD nezdindeki TÃ¼rkiye Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Erdem BaÅŸÃ§Ä±, Galatasaray Ãœniversitesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ä°lber OrtaylÄ±, Galatasaray Ãœniversitesi Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Ä°nci Ã‡Ä±narlÄ±, TÃ¼rkiye'nin Paris BaÅŸkonsolosu GÃ¶rkem BarÄ±ÅŸ Tantekin, Ã§ok sayÄ±da diplomatik temsilci ve yabancÄ± davetli katÄ±ldÄ±.

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SenatÃ¶r Costes, Galatasaray Ãœniversitesinin, Fransa ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki ortak tarih aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemini anlattÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Musa da "Galatasaray Ãœniversitesi ve Lisesi birÃ§ok alanda TÃ¼rkiye ile Fransa arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸmesine katkÄ±da bulundu" dedi.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki sosyal, ekonomik ve siyasi iliÅŸkiler aÃ§Ä±sÄ±ndan bu iki kurumun Ã¶nemini anlatmak amacÄ±yla panel dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yleyen Musa, Ã¼niversitenin kaliteli Ã¶ÄŸrenciler yetiÅŸtirdiÄŸini ve Ã§ok sayÄ±da diplomatÄ±n Galatasaray Ãœniversitesi'nden mezun olduÄŸunu belirtti.

Galatasaray Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Karsak daÂAlmanya ve Japonyaâ€™nÄ±n Galatasaray Ãœniversitesini referans alarak TÃ¼rkiyeâ€™de okul aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Galatasaray Ãœniversitesi'nin baÅŸarÄ±lÄ± bir Ã¼niversite olduÄŸunu belirten Karsak, Ã¼niversitenin ve lisenin kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini gururla ve mutlulukla kutladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ Divan Kurulu BaÅŸkanÄ± HamamcÄ± da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde Galatasaray Ãœniversitesi'nin Ã¶nemli rol Ã¼stlendiÄŸi belirtti.

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Paris'teki Bilgi Ä°ÅŸlem UluslararasÄ± Okulu'nun kurucusu ve rektÃ¶rÃ¼ Nesim Fintz ise Galatasaray Ãœniversitesi'nin her kesimden Ã¶ÄŸrenci kabul etmesi gerektiÄŸini belirterek, "Galatasaray Lisesi dÃ¼nyadaki ilk laik lisedir" dedi.