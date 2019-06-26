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151’inci yıl mezunları diplomalarını aldı

#Alman Lisesi#Mezuniyet#ÖĞRENCİ
151’inci yıl mezunları diplomalarını aldı

Türkiye’nin köklü özel okullarından olan ve kuruluşunun 151’inci yılını kutlayan liseden mezun olan 142 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.

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Türkiye’nin köklü okullarından İstanbul Alman Lisesi, 151'nci yılını kutladığı 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki mezunlarını verdi. Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı, Serhat Hacıpaşalıoğlu, Cüneyd Zapsu, Atıl Kutoğlu gibi isimlerin mezun olduğu liseden bu yıl 142 öğrenci törenle diplomalarını aldı. Okul birincisi ise Ege Görgün oldu. Başarılı öğrenci, ödülünü Didem Veyisoğlu ve Özden Özkaya Ferendeci’den aldı. Okul birincisi Görgün, törende yaptığı konuşmada, “Alman Lisesi’nden mezun olan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz mezunlar olarak genciz, ideallerimiz var ve geleceğe umutla bakıyoruz’’ dedi.

İstanbul Alman Lisesi Müdürü Axel B. Brott ve İstanbul Alman Lisesi Türk Müdür Başyardımcısı Didem Veyisoğlu ise; Alman Lisesi’nden mezun olan öğrencilere üniversite ve iş hayatında başarılar dileyerek, mezun olan öğrencilerin; sorgulayan ve hayata çok güzel hazırlanan bireyler olarak yetiştiğini ve onlarla gurur duyduklarını belirtti.

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İstanbul Alman Lisesi öğrencileri, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, akşam düzenlenen balo programıyla, tüm senenin yorgunluğunu ve stresini dans ederek attı.

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#Alman Lisesi#Mezuniyet#ÖĞRENCİ

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