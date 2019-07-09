150 yıllık okula yeni bölüm

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla ileri teknolojinin kullanıldığı mikromekanik alanında eğitim verecek 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 60 öğrenci yerleştirilecek.

'MÜFREDAT SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLUŞTURULDU'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlık olarak sektörün ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak mesleki ve teknik eğitim verilen alanları yeniden yapılandırdıklarını söyledi. Özellikle sektörlerin talep ettiği ve ihtiyaç olan ancak eğitim vermedikleri alan veya dalları mesleki ve teknik eğitime dahil etmeye çalıştıklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda uzay-havacılıktan biyoteknolojiye ve otomotivden saatçilik sektörüne kadar geniş bir alanda istihdam imkânı bulunan mikromekanik dalında da eğitim verebilmek için Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) ile önemli bir adım attık. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜSAD arasında mikromekanik alanında eğitim vermek üzere 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü imzalandı. Bu protokol kapsamında mikromekanik alanındaki ilk eğitimi, pilot uygulama olarak 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlatıyoruz. Bu lisede makine teknolojisi alanı altında mikromekanik dalını açtık. Mikromekaniğin mesleki eğitim düzeyinde müfredatı yoğun çalışmalar sonucu sektörle işbirliği içerisinde oluşturuldu ve ilgili alanın çerçeve öğretim programı da güncellendi. Hazırlıklarımız tamamlandı. LGS puanıyla 60 öğrenci alacağız."

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'MİKROMEKANİK TEKNOLOJİSİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK'

TÜSAD Başkanı Hayrettin Akpınar ise şunları söyledi:

"Mikromekanik alanının Türkiye için önemi büyük. Yaklaşık 50 yıldır bu alanda eğitim verilmesi için büyük bir beklenti vardı. Yeni dönemde bu eğitimlerin verilmeye başlanmasından memnuniyet duyuyorum. Bu teknolojinin geliştirilmesinde yetişmiş insan kaynağına büyük ihtiyaç duyuluyor. Mikromekanik saatçilikten, savunma ve uzay sanayisine kadar pek çok sektör için olmazsa olmaz bir teknoloji. Bu okulda yetişecek elemanlara, başka sektörlerin de ihtiyacı var.

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Dernek olarak okuldaki laboratuvarları ve atölyeleri kuracağız. Öğretmenlerin iş başı ve hizmet içi eğitimlerini üstleneceğiz. Alan öğrencilerinde beceri eğitimleri ve stajları üretim tesislerinde gerçekleştirilecek. Mezuniyetleri sonrasında öğrencilerimizin TÜSAD üyesi işletmelerde yüzde 100 istihdamları sağlanacak. Ayrıca protokol kapsamında bu alanda eğitim alan başarılı öğrencilere TÜSAD tarafından burs desteği sağlanacak. Türkiye'de büyük firmaların ürünleri bakımları için İsviçre'ye gönderildi. Mezunlara bu sektörlerde istihdam garantisi verilecek. Ayrıca öğrencileri yurtdışındaki mikromekanik okullarına eğitim ve staj için göndereceğiz."