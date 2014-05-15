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150 üstün yetenekliye eğitim

#Eğitim#Üstün Yetenekli#Edirne
150 üstün yetenekliye eğitim

Lise öğrencileri arasından seçilen 150 üstün yetenekli öğrenciye "Akademi Edirne 2" programı kapsamında çeşitli sanat dallarında eğitim verildi.

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Edirne Valisi Hasan Duruer, eğitimlerin sona ermesi dolayısıyla Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı açıklamada, yetenekli öğrencileri ortaya çıkarmak için profesyonelce çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Akademi Edirne'nin ne kadar başarılı olduğunun öğrencilerin kendini ifade etmesinden anlaşıldığını vurgulayan Vali Duruer, kendilerini çok güzel ifade edebilen öğrencilerin ufkunun açıldığını, her şeyin farkına varır hale geldiğini anlattı.

Eğitimlerle de bunu amaçladıklarını kaydeden Duruer, "Edirne medeniyetimizin en güzel şehirlerinden birisi. Biz istiyoruz ki bu zengin toprakların fakir bekçileri olmayalım. Fakirlik derken kastettiğim maddi zenginlik değil, kültür ve sanat konusundaki fakirlik. Kültür ve sanatta fakir olursak bu topraklara sahip çıkma şansına sahip değiliz. Çünkü milletleri ayakta tutan kültür ve sanattır" diye konuştu.

Akademi Edirne'yi devam ettirmeyi düşündüklerini belirten Duruer, iki yıl içerisinde yaklaşık 600 üstün yetenekli öğrenciye çeşitli sanat dallarında eğitimler verdiklerini anlattı.

Programda, şair Hüseyin Akın ve yönetmen Derviş Zaim de konuştu.

Tören, edebiyat, düşünce, güzel-sanatlar, tiyatro, sinema ve müzik atölyelerinde 40 yazar, çizer ve sanatçıdan eğitim alan öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

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#Eğitim#Üstün Yetenekli#Edirne

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