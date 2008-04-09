150 öğrenci tek otobüste

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1 OKULU, 2 OTOBÜSE SIĞDIRDILAR / VİDEO

Erzurum kent merkezi ve beldelerdeki ilköğretim okullarında eğitim- öğretim gören öğrenciler, 2 YTL'ye Hacivat ile Karagöz oyununu izliyor. Havuzbaşı Semti'ndeki Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda oynanan oyunu izlemek için öğrenciler, okullarından Atatürk Üniversitesi'ne ait iki ya da üç otobüsle taşınıyor. Otobüs sayısı az olunca, 38'i oturarak olmak üzere 65 yolcu taşıma kapasitesine sahip bir otobüse 150 öğrenci sığdırılıyor. Öğrenciler, koridor, kapı önleri ve merdivenlerde balık istifi gibi seyahat etmek zorunda kalıyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere her gün iki kez sergilenen her oyun için Halk Eğitim Merkezi'ne ortalama 500 öğrenci getiriliyor. Kalabalık yüzünden sürücüler, vites değiştirmekte bile zoralanırken, otobüste sıkışan, terleyen öğrenciler, araçtan inince “Oh şükür” diyor.



GEÇEN YIL DA YAŞANMIŞTI



Tiyatro oyunu izleyen Alparslan İlköğretim Okulu öğrencileri, “Okuldan yaklaşık 500 öğrenci, Halk Eğitim'e iki otobüsle geldi. Dönüşte otobüs sayısı üçe çıkınca sevindik” dedi.



Geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından ilköğretim okullarına yönelik ücretsiz bir çocuk tiyatrosu oynatmıştı. ‘Keloğlan Sevgi Yolu’nda adlı tiyatro oyununda da yine otobüs sayısının azlığı yüzünden benzer görüntüler yaşanmıştı.



ERZURUMSPOR 40 BİN YTL GELİR BEKLİYOR



Bursa'daki MGM Film Prodüksiyon firması ile anlaşan Erzurumspor yönetimi, kulübe gelir sağlamak için ilköğretim okulu öğrencilerini Hacivat ile Karagöz oyunuyla buluşturdu. Yaklaşık 1.5 ay sürecek oyun sonunda kulübe 40 bin YTL gelir sağlanması hedefleniyor. Erzurumspor yönetici Feridun Barutçu, “Karagöz ve Hacivat oyunuyla hem öğrenciler eğleniyor hem de kulübe gelir elde ediyoruz. Rehberlik dersinde üniversitenin otobüsleriyle okuldan alınan öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi'ne getiriliyor. Oyundan sonra öğrenciler tekrar okullarına götürülüyor. Bir günde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oyun oynatabiliyoruz” dedi.



Oyunda ise Hacivatı'ı Rıfat Kantarcıoğlu, Karagöz'ü ise Savaş Ak canlandırıyor. Yaklaşık 45 dakika süren oyunun çok beğenildiğini belirten Rıat Kantarcıoğlu, “Erzurumspor'un teklifine hiç düşünmeden ‘evet’ dedik. Tüm oyunlarımız öğrenciler sayesinde kapalı gişe oynuyor” diye konuştu.

