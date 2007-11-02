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150 öğrenci bozuk çikolatadan zehirlendi

Kocaeli'nin Derince İlçesi’ne bağlı İshakçılar Köyü’ndeki ilköğretim Okulu’nda taşımalı sistemle öğrenim gören 150 öğrenci, öğle yemeğinde kendilerine dağıtılan ve bozuk olduğu ileri sürülen çikolatalardan zehirlendi.

Hastanelik olan çocukların yediği çikolatalardan numune alan meclis üyesi İbrahim Yıldız, konuyu il genel mecilisi toplantısına taşıdı.
Dün öğle yemeğinin ardından dağıtılan çikolatalardan yedikten sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesinden şikayet eden öğrenci sayısı artınca çocukların zehirlendiği anlaşıldı. Öğrenciler araçlarla hastanelere sevkedildi. Zehirlenen 150 öğrenciden 6’sı dışında tamamı taburcu edildi. İl Genel Meclisi’nin Derince İlçesi üyesi AKP'li İbrahim Yıldız, çocukların yediği bozuk çikolatalardan doldurduğu poşeti meclis toplantısına getirdi. Yıldız, üzerinde son kullanma tarihi olarak Aralık 2007 yazısı bulunan çikolataların küflü olduğunu öne sürerek, “Kendi ödeneğimizle çocuklarımızı zehirliyoruz” diyerek diğer meclis üyelerinin dikkatini çekmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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