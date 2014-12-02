150 öğrenci Adigece’yi seçti

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Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Mutlu Akkaya, Büyük Çerkez Sürgünü'nün ardından Anadolu'ya gelen Çerkezlerin yoğun olarak Kayseri, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Amasya, Adana, İstanbul, İzmir ve Kahramanmaraş'ta yaşadıklarını söyledi.



Akkaya, Kayseri'de yaklaşık 70 bin Çerkez bulunduğunu, özellikle Uzunyayla olarak bilinen bölgedeki köylerde yaşayan ve buradan kente göç eden Çerkezlerin gelenek ve kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.



Kentteki Çerkez dernekleri olarak dillerinin unutulmaması için çabaladıklarını ve bunu her platformda dile getirdiklerini anlatan Akkaya, MEB'in geçen yıldan bu yana başlattığı "Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi" kapsamındaki Adigece eğitimini memnuniyetle karşıladıklarını anlattı.



Ortaokulda verilen 2 saatlik eğitimin dillerinin korunması adına büyük önemi taşıdığını söyleyen Akkaya, şöyle konuştu:

"Kayseri'de geçen yıl iki dil sınıfı vardı. Bu yıl dernek olarak daha aktif çalışmalar yürüttük. Velilerle, öğrencilerle, okul idarecileriyle görüştük. Sağ olsun yardımcı oldular. Zaman zaman zorluklarla da karşılaştık. Bir sınıf açılması için 10 öğrencinin talepte bulunması gerekiyor. Ayrıca bu dersleri verecek, dil bilen öğretmen bulmak zor. Çerkezce bilen öğretmenler için kurs açtık. Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yaparak 9 hafta süren sertifika programı düzenledik. Yoğun çalışmalarımız sonucu 12 sınıf açıldı. Amacımız, bu kültürü yaşatmak, gelecek nesillere aktarabilmek. Dil bir toplumun olmazsa olmazı."



"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü referans aldık"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Büyük Çerkez Sürgünü'nün yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı referans aldıklarını belirten Akkaya, mesajın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Mesajda, 'Asimilasyon, ret ve inkar politikası geri gelmemek üzere bu ülkede sonsuza kadar kapanmıştır. Artık herkes özgür şekilde dilini, kültürünü yaşatabilecektir' ifadeleri yer alıyordu. Biz bunu referans aldık. Karşılaştığımız problemlerde, gittiğimiz yerlerde Cumhurbaşkanımızın 21 Mayıs'taki mesajı referans gösterdik. Önümüzdeki yıllarda Çerkezceyi seçen öğrenci sayısının daha da artacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Sesleri çıkarmakta zorlanıyorlar"

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Kayseri'deki Kadir Has Ortaokulu'nda açılan iki sınıfta öğrencilere Çerkezce'nin Kabardeyce lehçesinde eğitim veren Hacı Adem İlhan da öğrencilerin hevesli olduklarını belirtti.



İlhan, Kabardeyce lehçesinde eğitim verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kayseri'de Çerkezlerin yoğun olarak yaşadığı Uzunyayla'da yüzde 70 bu lehçe konuşuluyor. Diğer lehçelerdeki ailelerle de akrabalık olduğu için hemen hemen herkesin ailesinde bir kişi bu lehçeyi konuşuyor. Çocukların evlerinden çok destek alıyoruz. Türkiye'de Adigece seçmeli dersine talep en çok Kayseri'de. Kafkasya'dan Türkiye'ye yerleşenler içinde bu kültürü en yoğun yaşayanlar, Kayseri'de bulunuyor. Zaten Uzunyayla'ya ikinci Kafkasya denir. Kafkasya'dan ne getirdiysek çok bozulmadı ve değişmedi. Bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz."



