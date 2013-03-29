150 kişiye Kürtçe tarih, fizik, matematik dersi

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Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, belediye bünyesinde faaliyet yürüten Mehmet Geren Eğitim Destek Evi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ana dil eğitiminin temel insan hakkı olduğunu söyledi. “Ana dilde eğitim insanın olmazsa olmaz hakkıdır. Bu nedenle yasal olmasa da bu hakkımızı kullanıyoruz. Belediye olarak meşruiyetin bize verdiği bir hak olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve yasalara aykırı da olsa ana dilde eğitim hakkımızı bugün kullanıyoruz” diyen Demirbaş, bunun demokratik ve siyasi mücadelenin gerektirdiği bir yöntem olduğunu savundu. Silahların susup demokratik siyasetin geliştiği bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Demirbaş, şöyle konuştu:

“Hakkımızı kullanarak kazanacağız, dönüşeceğiz, dönüştüreceğiz. Bu tarihi bir adımdır. Türkiye’de ana dili sadece Kürtler için değil, bu eğitimden yoksun olan herkes için istiyoruz. Süryani, Ermeni, Gürcü, Laz, Çerkez, hangi halk varsa... Bir süreç başlatıyoruz. Herkesin ana dilde eğitim hakkını alması bu ülkeyi güçlendirir, bütünleştirir. Bu devletin içinde kendimi gördükçe daha çok gelişir ve güçlenirim. Bu nedenle ana dilin insanları böleceği fobisi, doğru bir fobi değildir. Artık Orta Doğu ve Türkiye’de demokrasinin temel teminatı ana dilde eğitimdir. Böyle görülmelidir. Bunu başlatıyoruz. Bunun bedeli ne olursa olsun. Yeter ki insanlar ölmesin.”

150 kişiye eğitim verdiklerini ve çalışmaların hükümet tarafından da desteklenmesini umduklarını ifade eden Demirbaş, buradan mezun olanlara belge vereceklerini belirtti.

Bu belgenin yasal bir geçerliliği olmayacağını anımsatan Demirtaş, “Bu belge bizim açımızdan geçerli olacak. Bizim zihinlerimizde bu belge geçerlidir. Bu belge Türkiye’nin tekçi zihniyetini parçalayan bir belge olacak. Umarım Türkiye, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi eğitimi yerel yönetimlere devreder” dedi.