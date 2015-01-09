150 bin Suriyeli çocuk okul bekliyor

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Büyük, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve UNICEF ortaklığında Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen "Suriyeli Öğrencilere Yönelik Eğitim, Öğretim Hizmetleri Mersin İli Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Suriyeli çocukların eğitimiyle ilgili faaliyetlerde Mersin'in diğer illere örnek olabileceğini söyledi.



İç karışıklık nedeniyle 2011 yılında Türkiye'ye gelmeye başlayan Suriyeli çocukların eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı'nın üstlendiğini hatırlatan Büyük, "Kamplarda AFAD sorumluluğunda MEB yetkisinde eğitim, öğretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz büyük bir kültürün, medeniyetin ve geçmişin temsilcileriyiz. Bu açıdan iç karışıklıklar nedeniyle ülkemize giriş yapan Suriyeli kardeşlerimize o günden itibaren bir ensar ve muhacir düşüncesinde elimizden gelen bütün gayreti gösterdik" diye konuştu.



Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar Suriyeli mültecilere kamu kaynağı olarak 5 milyar dolar harcadığını belirten Büyük, şöyle devam etti:

"Bütün AB ülkelerinin Türkiye Cumhuriyeti'ne yardımı 200 milyon dolar. Biz ülke olarak bu yapılanları ne ülke içindeki insanlara ne de ülke dışındakilere anlatabildik. Şu anda 2 milyona yaklaşan geçici koruma altında olan Suriye vatandaşı var. Hiçbir problem olmadan ülkemizde 4 yıldır yaşıyorlar. Biz 2 milyon insanı bağrımıza basmışız ama bütün AB ülkelerinin kabul ettiği mülteci sayısı 130 bin. Kalifiye, alanında yetişmiş insanları seçip alıyorlar. 130 binin reklamını yapıyorlar. Kabul edilen insanlar için yaptıklarını anlatıyorlar. Türkiye'de 11 ilde 23 kamp merkezinde 220 bin geçici koruma altındaki Suriye vatandaşlarının bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kamplarda 70 bin çocuk eğitim öğretime devam ediyor. Bu kamplarda anaokulundaki 12’inci sınıfa kadar Suriye çocukları Arapça ve Suriye müfredatında Suriyeli öğretmenlerle eğitim öğretime devam ediyor."



Kamp merkezleri dışında Türkiye'nin değişik kentlerine farklı şekilde dağılan Suriyeli çocukların bulunduğunu anlatan Büyük, "Ülke genelinde 150 bine yakın eğitime ulaşamamış Suriyeli çocuk var. Bu sorunun en kısa zamanda halledilmesi için çalışıyoruz" dedi.



UNICEF yetkilisi Chiharu Kondo da UNICEF'in misyonunun çocuk haklarını anlatmak, korumak ve geliştirmek olduğunu belirtti.



Çocukların eğitim hakkını korumanın öncelikleri arasında geldiğini anlatan Kondo, şunları söyledi:

"Eğitim sektöründe standartları yükselterek kaliteyi artırmaya yönelik çalışıyoruz. Türk çocukları desteklediğimiz gibi son dönemde de Suriyeli çocukların ve ailelerin de eğitimlerini destelemek üzere çalışıyoruz. Son yıllarda Suriyeli çocukları desteklemek adına bağışçılarımızdan yaklaşık 30 milyon dolar üzerinde bir destek aldık. Bu sadece eğitim alanında değil çocukların korunması, sağlık gibi faaliyetler için de desteklerimiz sürüyor."

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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gül ise Mersin'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Toplantıda daha sonra Suriyeli öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası belirlendi.



