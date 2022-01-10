150 bin öğrenci sınava girdi

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Her yıl düzenlenen sınav 8-9 Ocak’ta Türkiye’nin 52 ilinde eş zamanlı yapıldı. Sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak sınav, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağladı.

Okulun Genel Müdürü Nil Çiçek, 4,5,6,7,8,9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik sınava gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Sınavdan elde ettikleri sonuçlara göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların, kontenjanı kapsamında yüzde 100’e varan oranlarda burslu okuma şansı elde edecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren okullarını bitirinceye kadar burslar geçerli olacak."