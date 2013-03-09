150 bin doktoralı öğretim üyesine ihtiyaç var

Haberin Devamı

ÜAK Başkanı ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu, Türkiye’nin başta eğitim olmak üzere her alanda kendisini gelecek 10 yıla hazırladığını belirtti. Türkiye’deki üniversitelerde 3 milyonun üzerinde öğrencinin eğitim aldığını anlatan Prof. Dr. Mutlu, şunları söyledi: “2023 yılında bu sayının 10 milyona yakın olması tahmin ediliyor. Yeterli sayıda öğretim üyesi olmadığı taktirde iyi bir eğitim veremeyeceğiz. İhtiyacın iyi karşılanabilmesi için bir şekilde doktora programları açılmalı ve bu programlarda, sanayi ve özel sektör iç içe olmalı.”

Yurt dışı kontenjanları dolmuyor

Prof. Dr. Mutlu, öğrenci sayısının artışına paralel olarak akademisyen ihtiyacının da artacağına dikkat çekerek, bilim insanı ihtiyacının karşılanması için de doktora programlarının sayısının artırılması ve ortaklıkların yapılması gerektiğini söyledi. Doktora ve master amaçlı yurt dışına gönderilen öğrenci kontenjanlarının hemen hemen yarısının boş kaldığını vurgulayan Prof. Dr. Mutlu, şöyle devam etti: “Yurt dışı kontenjanlar dolmuyor. Bunun nedeni hem araştırma görevliliğinin ücretlerinin az olması, hem de yurt dışına giden akademisyen adaylarının büyük bir maliyet altına imza atması. Bu gibi nedenler adayları çekingenliğe sürüklüyor. Başta mühendislik olmak üzere araştırma görevlilerinin ya da öğretim görevlilerinin, aldıklarının 2-3 katını verdikleri için başarılı öğrencilerin, üniversiteler yerine özel sektörde çalışma gibi bir tercihleri var.”

Türkiye’nin 2023 hedeflerinde, akademik değerleri yüksek, araştırma yapan bilim adamlarına ihtiyacının artacağını belirten Prof. Dr. Mutlu, “Bizim 150 bine yakın doktoralı öğretim üyesine ihtiyacımız var. Şu anda 55 bin civarında doktoralı öğretim üyesi var” diye konuştu.