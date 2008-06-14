15 yıllık evli çift birlikte mezun oldu

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinde (İSKİ) çalışan 15 yıllık evli Bilgihan (39) ve Nilüfer Bektaşoğlu (34) çifti, SAÜ'den birlikte mezun oldu.

İSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan iki çocuk sahibi Beştaşoğlu çifti, SAÜ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik Bölümünün uzaktan eğitim programıyla mezun oldu.

Mezuniyet törenine çocuklarıyla birlikte katılan Beştaşoğlu çiftine, diplomalarını SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Elmas verdi.

Eşiyle birlikte mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Nilüfer Bektaşoğlu, “Aynı okulda okuma fikri sürpriz bir şekilde gelişti. Tercihleri ben yaptım. Eşimin son tercihini kendi tercihimle aynı bölümü yazdım. Sonuç belgeleri elimize geçtiğinde aynı bölümü kazandığımızı gördük. Bu bizim için sürpriz oldu. Birlikte okuyarak üniversiteyi bitirdik. Bu çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Eşiyle birlikte mezun olmanın macera olduğunu kaydeden Bilgihan Bektaşoğlu, “Sonuç belgeleri geldiğinde ben çok şaşırdım. Eşimle birlikte aynı bölümü okuyacaktık. Mezun olmak gerçekten kolay olmadı. Zorlandığımız zamanlar oldu. Zorlukları birlikte omuz omuza vererek aştık. Eşim büyük fedakarlık yaptı. Hem çocuklara baktı hem de derslerine çalıştı. Çocuklarımızla birlikte mezun olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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“SAÜ'NÜN EN GENÇ MEZUNU”



16 yaşında başladığı üniversiteyi 3 yılda bitirerek çevre mühendisi olan 19 yaşındaki Esra Aydın da SAÜ'nün bu yılki ilginç mezunları arasında yer aldı. Diplomasını SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın elinden alan Aydın, “Yaşıtlarım üniversiteye hazırlanırken, ben mezun oldum. İnanılmaz bir duygu. Diplomamı aldıktan sonra, gerçekten mezun olduğumu anladım. Bana hayal gibi geliyordu” dedi.

ABD'de bir okula elektrik elektronik mühendisliğinde yüksek lisans yapmak için başvurduğunu belirten Aydın, başvurusu kabul olursa eylül ayında ABD'ye gideceğini kaydetti.