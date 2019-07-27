15 yılda 5 bin kız öğrenciye destek

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Mercedes-Benz Türk'ün ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesi kapsamında desteklenen kız öğrencilerden bir grup, geleneksel yaz buluşması için bu yıl da bir hafta İstanbul’da ağırlandı. Her yıl farklı illerden davet edilen öğrenciler, İstanbul’da bulundukları sürede şehrin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanıştı. Çeşitli müzeleri ziyaret etti. Markanın Hoşdere Otobüs Fabrikası’na giderek üretim süreçlerini yakından gördü ve eski bursiyer çalışanlarla tanıştı.

‘KIZLARI DESTEKLEMEK ÇARPAN ETKİSİ YAPIYOR’

İstanbul Beşiktaş’ta dün gerçekleştirilen buluşmada konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Bugün dünyanın gündeminde olan en önemli konulardan biri toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu bağlamda kadınlara sosyal ve ekonomik açıdan fırsat eşitliği sağlanması çok önemli. Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi çarpan etkisi yaratıyor. Ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırıyor. Buradan yola çıkarak biz de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Her Kızımız Bir Yıldız projemiz, toplumda kadının güçlenmesi adına başladığımız ve gurur duyduğumuz bir proje” dedi.

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‘TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ PROJE’

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise projenin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemine vurgu yaptı. Yüksel, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan projelerin ülkemiz ve parlak bir gelecek için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesi hem 15 yıl gibi uzun soluklu bir proje olması hem kızların sadece eğitimine değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerine yatırım yaparak istihdam edilebilmelerine katkı sağlaması açısından örnek olan yegâne projelerden biri. Bu projede Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllar birlikte çalışıyor olmak ve kızlarımızın güçlenmesine katkıda bulunmak ÇYDD olarak bizler için de çok değerli. Bu proje ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve herkes için nitelikli eğitim hedeflerinin yanı sıra eşitsizliğin azaltılması hedefine de destek sağlıyoruz” diye konuştu.