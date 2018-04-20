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15 yeni üniversite kuruluyor

#Üniversite#YÖK#Vakıf Üniversitesi
15 yeni üniversite kuruluyor

YÖK değişiklik tasarısı TBMM'ye geldi. Tasarıya göre 13’ü devlet, ve 2’si vakıf olmak üzere 15 üniversite kurulacak.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM'ye geldi.

Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal üniversiteleri adlarıyla 13 yeni devlet üniversitesi kuruluyor. Bu üniversitelere yönelik kadrolar ihdas ediliyor.

İzmir Tınaztepe ve İstanbul Tuna Üniversiteleri adıyla iki vakıf üniversitesi kuruluyor.

Bazı üniversitelerin de isimleri değiştiriliyor.

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#Üniversite#YÖK#Vakıf Üniversitesi

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