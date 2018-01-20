15 üniversiteden 600 genç sosyal girişimcilikle tanıştı

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Program kapsamında aralarında Boğaziçi, İstanbul, İTÜ, Galatasaray, Bilgi ve Yıldız Teknik gibi üniversitelerin yer aldığı 15 üniversiteden 600 öğrenciye sosyal girişimcilik bir kariyer seçeneği olarak tanıtıldı ve kapsamlı eğitim verildi.

BU BİR BAŞLANGIÇ

SoGiP kapanış etkinliğinde konuşan BRM Yönetim Kurulu Başkanı Sedef Gürsel, eğitimlerin bitmesinin bir son değil başlangıç olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün burada bir bitişi değil, başlangıcı kutluyoruz. SoGiP’e sponsor olan şirketlerimizin, onlar için üretilen projeleri genç SoGiPlilerle birlikte büyütüp geliştirecekleri, şirketleştirecekleri ve belki de birer kapsayıcı işletme olacakları yolculuklarının başlangıcını kutluyoruz “dedi.

SOSYAL GİRİŞİMCİ PROJELER ÇÖZÜM ÜRETECEK

İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz ise toplumsal sorunlara çözüm üretmede sosyal girişimciliğin rolüne değindi. Yavuz, “Yeni dünya düzeninde toplumsal sorunlara çözüm üretebilen sosyal girişimci projeler, işler bir adım önde olacak. İSTKA olarak 2009’dan bu yana İstanbul’da girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, özelikle yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Boğaziçi Mezunu İş İnsanları Derneği’nin Sosyal Girişimcilik Projesi de ajansımızın öncelikleri kapsamında güzel bir uygulama örneği oldu” diye konuştu.