“15 ülkede MEB’e bağlı 65 okul var”

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Bakan Avcı, bir otelde gerçekleştirilen 8’inci Büyükelçiler Konferansı'nda, 15 ülkede büyükelçiliklerin himayesinde MEB’e bağlı faaliyet gösteren 65 resmi okul bulunduğunu belirtti. Bu okullarda, 598 öğretmenin görev yaptığını, 10 bin 327 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Avcı, ayrıca Avrupa ülkelerinde Türkçe ve Türk kültürü dersi veren 1121 öğretmenin de bulunduğunu anlattı. Yurtdışında yapımı devam eden ve bitme aşamasında olan Kırgızistan, Katar, Gürcistan ve Suudi Arabistan'da 4 okulun bulunduğunu belirten Avcı, bu okulların 2016-2017 eğitim öğretim yılında faaliyete geçirilmesinin planlandığını belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah en kısa zamanda, bu önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulacak. Tasarımız hazır. Yurtdışında birçoğu sizlerin, bizlerin referanslarıyla bulundukları ülkelerde faaliyet gösterme imkanı bulmuş olan ve yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı gibi aslında şu veya bu grubun malı olmayan, tamamen milletimizin gönüllü bağışlarıyla altyapısı hazırlanmış, yani millete ait olan bu kurumların gerçekten sadece eğitim kurumları haline gelmesini sağlamak üzere inşallah bir vakıf kuruyoruz. Maarif Vakfı’nın asıl gayesi budur.

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FARKLI KURULUŞ STATÜLERİ BULUNUYOR

Bu okulların her birinin farklı kuruluş statüleri bulunuyor. Bu bir milli servettir ve bu milli servetin heba edilmemesi gerekir. Daha da geliştirerek ve asli maksadına, hüviyetine kavuşturularak devamında fayda mülahaza edildiği için Maarif Vakfı’nı bu maksatla inşallah kuruyoruz. Pek çok ülke resmi bir devlet girişimi olarak yapılan faaliyetlerde biraz ihtiyatlı davranıyor. Vakıf daha esnek ve gidilen ülkenin koşullarına adapte olabilen bir yapılanma niteliği taşıyacak.

Vakfın eğitim faaliyetleri farklı ülke ve bölgelerde yürütebilecek bir "seyyariyet ve elastikiyet" içerisinde olması hedefleniyor. Maarif Vakfı’nın tekemmülüyle birlikte en kısa sürede bu okullarla ilgili girişimlerimiz daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak.

Bakanlığa bağlı 31 eğitim müşavirliği ve 25 eğitim ataşeliği kadrosu bulunuyor. 13 ülkede eğitim müşavirleri görev yapıyor. 18 ülkeye görevlendirmeler de yeni dönemde yapılacak. Bugün ataşeliklerle ilgili yeni atamaları imzalandık.

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450 BİN SURİYELİ ÇOCUĞA EĞİTİM VERİLMESİ PLANLANIYOR

Türkiye'de eğitim çağında olan 620 bin Suriyeli çocuk var, şu anda 300 bini eğitime dahil edildi. Bakanlığa bağlı okullarda anaokulundan 12'nci sınıfa kadar yaklaşık 67 bin öğrenci, kamplarda kurulan geçici eğitim merkezlerinde yaklaşık 80 bin öğrenci okuyor. Kamplar dışında ise 150 bin öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

2015-2016 eğitim öğretim yılı sonuna kadar da 450 bin Suriyeli çocuğa eğitim verilmesi planlanıyor. 19 ildeki 315 geçici eğitim merkezinde eğitim veriliyor.

Geçici eğitim merkezlerinde yaklaşık bin Türk ve 9 bin 500 Suriyeli öğretmen hizmet veriyor. Bu öğretmenlere kamplarda 600, kamp dışında ise 900 lira destek ödemesi yapıyoruz.

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6 ULUSLARARASI İMAM TAHİP OKULUNDA 36 ÖĞRENCİ OKUYOR

6 uluslararası imam hatip okulunda da 77 ülkeden bin 36 öğrenci okuyor. Bursa'da da yeni bir uluslararası imam hatip lisesi faaliyete başlayacak.”

Avcı, daha sonra büyükelçilerin sorularını yanıtladı.