15 Temmuz şehitleri okullarda anılacak

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2016-2017 eğitim öğretim yılında açık öğretim öğrencileri dahil, örgün eğitimde resmi ve özel okullarda yaklaşık 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ve 900 bin dolayında öğretmen ders başı yapacak. 19 Eylül’de okullarda, ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma’ konularını kapsayacak şekilde törenler düzenlenecek. Törenlerde, Bakanlık tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma temalı broşürler tüm öğrencilere dağıtılacak.

Öğrencileri ortak duyguda bir araya getirmek amacıyla hazırlanan taslakta, tüm okul yöneticilerinden, kapsayıcı ve kuşatıcı bir program uygulamaları istendi. Taslak programı, isteyen okullar aynı şekilde ya da zenginleştirip geliştirerek uygulayabilecek. Programın sağlıklı ve anlamına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için okul idareleri ve öğretmenlerden gerekli hassasiyet göstermeleri istendi.

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ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Törenler sırasında dikkat edilmesi gereken hususları belirleyen bakanlık, anma programı için okullarda bir idareci ve iki öğretmenden oluşan bir komisyon kurulmasını ve programı sunmak üzere uygun sayıda kız ve erkek öğrenci seçilmesini istedi.

Bakanlığın hazırladığı taslak programa göre, anma programı, şehitler için saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı ile başlayacak, şehitlerin ruhu için Fatiha okunacak. Okul giriş ve koridorlarında 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimi anma programının amacına uygun fotoğraflar sergilenebilecek.

Tören başlamadan önce ve tören esnasında, programın amacına uygun seçilen müzikler kullanılacak. Bakanlığın taslak programında, Nazım Hikmet'in ‘Davet’, Necip Fazıl Kısakürek'in ‘Şarkımız Bizim’, Orhan Şaik Gökyay'ın ‘Bu Vatan Kimin’ isimli şiirlerinin öğrenciler tarafından okunması önerildi.

Taslak programda ayrıca, Ahmet Arif, Mehmet Akif Ersoy, Arif Nihat Asya'nın çeşitli şiirlerinden seçilen dizelerin de okul müdürü ve öğrencilerin konuşmalarının arasında yer verilmesi istendi.

2 AYRI VİDEO EBA’DA

Okullarda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimiz programının akışı içerisinde, bakanlığın Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayınlanan 2 ayrı videonun gösterimi de yer alıyor.

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Videolardan biri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde açılan ateş sonucu, oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile şehit edilen reklamcı Erol Olçok'un reklam ajansı tarafından, diğeri ise MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlandı. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan 18 Mart Çanakkale Savaşları ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı simgeleyen görsellerin yer aldığı videoda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesinde yaşananlardan kesitler sunuluyor.

Videoda, şehitlerin kanlarıyla sulanan Anadolu topraklarını simgeleyen, deniz içerisinde dalgalanan Türk bayrağı görüntüsü de dikkati çekiyor. Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün darbe girişimine karşı halkı meydanlara çağırdığı ifadeleri ile Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişimi gecesi halka verdiği mesajlar da bulunuyor.

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Milletin tek yürek halinde darbe girişimine karşı duruşu, meydanlarda gösterdiği kararlılık ve cesaret anlarını aktaran görsellerin dikkati çektiği videoda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden İstiklal Marşı'na yer verildi.

Darbe girişiminin ardından Türkiye'nin dört bir tarafında vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla tuttuğu demokrasi nöbetlerinden görüntülerin de bulunduğu videolarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra pek çok siyasinin ve milyonlarca vatandaşın katılımıyla darbe girişimine karşı tek yürek olunduğu Yenikapı'daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nden kesitler de sunuluyor.

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Mitingde, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in şehitler ve ülke için yaptığı duaya da videoda yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen anma programı kapsamında, öğrenciler için hazırlanan broşür ve videolarda, Anadolu Ajansı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çekilen görseller de kullanıldı.