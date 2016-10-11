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"15 Temmuz Demokrasi Zaferi"nin müfredat çalışmaları başladı

#15 Temmuz Demokrasi Zaferi#MEB#Müfredat
15 Temmuz Demokrasi Zaferinin müfredat çalışmaları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yıldan itibaren 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasındaki demokrasi mücadelesinin yer alacağı ders kitapları için müfredat çalışmalarına başladı.

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MEB, 2016-2017 eğitim öğretim yılının okullarda, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" konularını kapsayacak şekilde törenler ile başlatılması için bir dizi çalışma yürütmüştü.     

Bakanlık tarafından hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" temalı broşürler tüm öğrencilere dağıtılmış, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayınlanan iki ayrı videonun gösterimi de yapılmıştı.     

Müfredat çalışmaları da başladı     

MEB, tüm eğitim kademelerinde müfredat yenileme çalışmaları yapıyor. Müfredat yenileme çalışmalarındaki başlıklara "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" de eklendi.     

Bu kapsamda Bakanlık, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasındaki demokrasi mücadelesinin yer alacağı ders kitapları için müfredat hazırlıyor.     

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Müfredat çalışmaları ilgili genel müdürlükler, öğretmenler, aydınlar, ilgili akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde sürdürülürken, gelecek yıldan itibaren ders kitaplarında 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrası yaşanan demokrasi mücadelesi de yer alacak.     

Tüm kademelerde işlenmesi planlanıyor     

12 yıllık  zorunlu eğitim kapsamındaki tüm kademelerde 15 Temmuz demokrasi mücadelesinin işlenmesi planlanıyor.     

Müfredatta, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler, düşünme eğitimi, vatandaşlık gibi dersler ile liselerdeki tarih, felsefe, edebiyat başta olmak üzere tüm kademelerin seviyelerine uygun şekilde, vatan sevgisi, vatandaşlık, anayasa, hukuk düzenine saygı, demokrasi ve şehitlik gibi kavramlara yer verilecek.

Kitaplarda, bu kavramlar üzerine okuma parçaları, şiirler ve görsellerin kullanılması planlanıyor. Öğretmen kılavuzlarında da 15 Temmuz demokrasi mücadelesinin nasıl anlatılacağı konusu düzenlenecek.     

 

 

 

 

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#15 Temmuz Demokrasi Zaferi#MEB#Müfredat

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