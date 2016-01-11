Sömestr tatili ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili kaç gün?

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İlk ve Ortaöğretim ile Lise öğrencilerinin sabırsızlıkla bekledikleri 15 tatil için geri sayım başladı. Okulların kapanmasına yaklaşık 2 haftalık bir süre kalmışken öğrenciler 2016 yarıyıl tatili ne zaman?, 15 tatil kaç gün olacak?, Sömestr tatili ne zaman bitecek? diye araştırmaya başladılar.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm bu sorulara yanıt arayan öğrencileri sevindirecek haberi verdi. MEB'den gelen açıklamaya göre Okul öncesi, İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için yarıyıl 15 tatil 22 Ocak 2016 - 5 Şubat 2016 tarihleri arasında olacak. 5 Şubat hafta sonuna geldiği için okullarda ikinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak.

15 TATİL (Sömestr tatili) KAÇ GÜN OLACAK?



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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentilere göre yarıyıl tatilinin 30 gün olacağı haberleri gündeme damgasını vurmuştu. Ancak bu konuda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı resmi bir açıklama yaparak, yarıyıl tatilinin 30 gün değil eskiden olduğu gibi 15 gün olacağını açıklamıştı.

Buna göre sömestr tatili 15 gün olacak. Yani öğrenciler 15 gün boyunca tatil yapabilecekler.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

İki haftalık sömestr tatilinin bitmesiyle birlikte, 2015 2016 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili 8 Şubat 2016 Pazartesi günü çalacak. İkinci yarıyıl özellikle TEOG sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencileri ile üniversiteye giriş sınavına katılacak öğrenciler stresli bir dönem olacak.

2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 10 Haziran 2016 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler bu tarihten sonra uzun bir tatile girecekler.