Okullar ne zaman kapanıyor? 15 tatil ne zaman başlayacak sorusuna MEB cevabı

Haberin Devamı

15 tatil ne zaman başlayacak konusu, öğrencilerin internet üzerinden yaptığı sorgulamalar arasında yer alıyor. Planların şimdiden kurulması için Mili Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimini sorgulayan vatandaşlar, okullar ne zaman kapanacak sorusuna cevap arıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konuyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgiler

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2017-2018 Eğitim öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrenciler eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ne göre, uyum eğitimleri haftaya başlıyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması amacıyla 11-15 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak. Tüm öğrenciler ise 18 Eylül’de ders başı yapacak.

Haberin Devamı

ÖZEL OKULLARIN SINAV KARARI

İstanbul’da sınavla öğrenci alan ve aralarında yabancı özel liselerin de olduğu 50 okul Türkiye Özel Okullar Derneği bünyesinde bugün sabah toplantı yaptı. Toplantı sonrasında dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, özel okullar tüm öğrencilerin girebileceği ve haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sınavın sonuçlarına göre öğrenci kabul edecek.

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal şunları söyledi:

“Bu sene bakanlığın yapacağı sınavı kullanacağız. Bakanlık ile önümüzdeki hafta başında görüşeceğiz. Onlardan onay alacağız. Kararımızı uygun gördükleri anda bunu okullara duyuracağız. Bu sene hiçbir okul ayrı sınav yapmayacak. Bizlerin toplu bir sınavı da olmayacak. Eğer Bakanlıkla teknik olarak büyük bir sorun çıkarsa bu durumda kendi sınavımızı yaparız.

Yabancılar dahil 50 okul var. Özel liselere 100 bin dolayında öğrenci geliyor. Dernek olarak bir sınav veya organizasyon yapmıyoruz. Ancak sınavla öğrenci alan okulların taleplerini bu okullardan oluşturduğumuz 9 kişilik komisyonla yürütüyoruz. Bu sene için aldığımız karar bu yönde. Yerleştirmelerde eskiden olduğu gibi yapılacak. Okullar kayıt takvimini belirleyecek. Yine taban puan ilan edilecek. Asil ve yedek kayıtlar alınacak. Puanlama sistemi ise Bakanlıkla yapacağımız görüşmeler sonrası belirlenecek. Şu an öğrenciler aynı şekilde çalışmalara devam etsinler.”