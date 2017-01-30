Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman biter?

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15 tatil ne zaman bitecek sorusu eğitim gündeminde etkisini koruyor. Dönemin yorgunluğunu bir haftadır yaptıkları tatil ile üstlerinden atan öğrenciler, okullar ne zaman açılacak sorularını yöneltmeye devam ediyor. Tatil planlarını yönlendirmek için 15 tatil ne zaman bitecek sorusunu öğrenciler kadar öğretmenler de sordu. On binlerce vatandaşın merakına neden olan okullar ne zaman açılacak sorusu, MEB tarafından yanıtlandı

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların kapanması ve karnelerin teslim alınmasının ardından birçok öğrenci, ikinci dönemin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Geçtiğimiz seneye göre bir hafta farklılık gösteren tatil başlangıcı, 20 Ocak Cuma günü olacak. Geçtiğimiz yıl da tartışmaya neden olan 15 tatil 30 gün olacka spekülasyonu, bu yıl da spekülasyon olarak kalmaya devam edecek. Öğrenciler sömestr tatilini toplamda 16 gün yapacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan iş takviminde okulların ne zaman kapanacağı bilgisine yer verildi. 2016/2017 eğitim-öğretim sezonuna 19 Eylül Pazartesi günü başlayan öğrenciler, bu sezonun yarıyıl tatiline 20 Ocak Cuma günü başlayacak. Toplam 16 gün sürecek tatil, 06 Şubat Pazartesi günü okulların açılması ile son bulacak. İşte konuyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş takviminde yayımlanan bilgilerin tamamı;

"2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül 2016´da başlayacak, 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. Hazırlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak.

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

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2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak."

SÖMESTR SENDROMUNA DİKKAT

Bir eğitim öğretim yılının ilk dönemini daha geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Öğrencileri yoğun ve stresli günlerin ardından dinlendirici ve eğlenceli bir tatil bekliyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Ayşegül Gürcü, “Yorucu bir dönemin ardından öğrenciler güzelce dinlenmeli, eğlenmeli ve kendilerine zaman ayırmalılar. Fakat bu süreçte derslerden fazlasıyla uzaklaşır, düzenlerini değiştirirlerse tatil bitiminde sömestr sonrası sendromu yaşayabilirler” dedi.

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DESTEKLEYİCİ OLUN

Tatil sonrasında öğrencilerin sendrom yaşamaması adına Ayşegül Gürcü, “Ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklar derslerden sonra tatile çok hızlı adapte olabilir. Fakat okula dönüşte aynı hızla uyum sağlayamaz. Bu nedenle bu geçiş döneminde çocuğunuzun eğlenmesine, dinlenmesine fırsat verirken uyku düzeninin çok fazla dışına çıkmamasına dikkat edin; ara sıra onunla dersler hakkında konuşarak okula dönüş anlamında hazırlayıcı ve destekleyici olun” diye konuştu.

PAZARTESİ SENDROMU

Pazartesi sendromu yaşayan ve bu durumu çocuklar tarafından gözlenen ailelerin çocuklarında sömestr sendromunun yaşanma olasılığının yüksek olduğunu belirten Gürcü sözlerine şöyle devam etti:

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“Sömestr sonrası sendromunun yaşanmaması için tatilin son haftasına doğru ara sıra, okulun açılmasına 5 gün kaldı, 4 gün kaldı gibi hatırlatmalar yapılması çocuğu bu düşünceye alıştıracak ve rahatlatacak. Bu hatırlatmayı aile içinde başkalarıyla konuşurken çocuğun duyabileceği şekilde yapmak da çocuk üzerinde oluşabilecek stresi önleyecek.”