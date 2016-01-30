15 tatil ne zaman bitiyor? | Sömestr tatili uzatıldı mı?

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2015 2016 eğitim ve öğretim döneminin 1. dönemi geçtiğimiz hafta öğrencilerin girdikleri 15 tatil ile birlikte sona erdi. Yarıyıl tatilinin genellikle 15 gün sürmesinden dolayı halk arasında bu tatile 15 tatil denmektedir.

2. dönemin başlamasıyla birlikte okullarda ilk dönem bitmiş olacak. Şu an 15 tatilde olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki; 2. dönem ne zaman başlayacak?, 15 tatil ne zaman bitecek?, 15 tatil uzatıldı mı? İşte merak edilen soruların cevapları.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamada 28 Eylül 2015 tarihinde başlayan eğitim ve öğretim yılı birinci yarıyıl dönemi 22 Ocak 2016 Cuma günü sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 22 Ocak 2016 Cuma günü başlayan 15 tatilin 5 Şubat 2016'da sona ereceğini ve ikinci dönemin 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

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15 TATİL UZATILDI MI?

Son günlerde internette öğrenciler '15 tatil uzatıldı mı?' diye araştırmaya başladılar. MEB'in daha önce yapmış olduğu açıklamalarına göre yarıyıl tatili önceki eğitim ve öğretim dönemlerinde olduğu gibi yine 15 gün sürecek. Yani 2015 2016 eğitim ve öğretim yılındaki 15 tatil için herhangi bir uzatma durumu söz konusu değil.

2016 İKİNCİ DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

22 Ocak 2016 Cuma günü milyonlarca öğrenci 15 tatile girdi. Şimdi öğrenciler 2016 ikinci dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. MEB yaptığı açıklamalarda okullarda ikinci kanaat döneminin 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2015 2016 eğitim yılının 2. kanaat dönemi 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak. 2 kanaat dönemi 10 Haziran 2016 Cuma günü sona erecek. Yani öğrenciler o tarihten sonra uzun bir yaz tatiline girecekler.