2015 Sömestr Tatili Ne Zaman?

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Milli Eğitim Bakanı ilk ağızdan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemde olan ve 15 günlük sömestr tatilinin 1 ay olduğu iddialarına yalanlama getirerek her yıl olduğu gibi sömestr tatilinin 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı içerisinde de 15 gün olacağına, Milli Eğitim Bakanlığı’nın böyle bir çalışma içerisinde olmadığını, sömestr tatilinin her yıl olduğu gibi 15 gün yapılacağını net olarak belirtti.

2015 - 2016 Eğitim ve öğretim yılının ilk zili 28 Eylül 2015 tarihinde çalmıştı. Yoğun ve stresli günlerden sonra öğrenciler ve öğretmenler dinlenmeyi iple çekiyorlar. Bu sene sömestr tatili hangi gün olacak? Okullar tekrardan hangi gün açılacak ve tatil kaç gün sürecek?

SÖMESTR TATİLİ, 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı başlangıcında her yıl olduğu gibi, kimi öğrenciler ilk kez okulla tanıştı, kimi öğrenciler ise bir üst sınıfa geçmiş olmanın verdiği gurur ve mutluluk ile ders başı yaptı. MEB'in yaptığı açıklamaya göre 2015-2016 öğretim yılının 1. dönem sonundaki sömestr tatili 22 Ocak 2016 tarihinde başlayacak. Öğrenci ve öğretmenlerin 2. dönem için hazırlık yapacakları 15 tatil, 5 Şubat 2016 tarihinde son bulacak. Ancak Cumartesi ve Pazar günleri hafta sonu tatili olması nedeniyle okullar 2. öğretim dönemine 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacaklar.

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Birinci dönem bitişi

22 Ocak 2016 Cuma

Yarı yıl tatili başlangıcı

25 Ocak - 5 Şubat 2016 arası tatil sürecek.

İkinci dönem başlangıcı

2015- 2016 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2016 Cuma günü sona erecek.

Bu öğretim yılının 1.dönemi 22 Ocak 2016 Cuma günü bitecek. Yarıl yıl tatilinin de başlangıcı olan bu sömestr tatili süresi 5 Şubat 2016’da sona erecek. Yani okullar 22 Ocak 2016’da kapanacak, 5 Şubat 2016’dan hemen sonraki Pazartesi günü açılacak.