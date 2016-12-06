15 tatil ne zaman? Sömestr tatili ile yarıyıla ne zaman girilecek?

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15 tatil ne zaman başlayacak sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Sömestr tatilini merakla bekleyen öğrenciler, soğuk havaların gelmesi ve yoğun sınav temposundan bunaldıkları için kısa bir tatil için plan yapıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan iş takviminde okulların ne zaman kapanacağı bilgisine yer verilirken, öğrencilere MEB'den müjdeli haber geldi. Tatile girecek öğrenciler için uzmanlardan velilere uyarılar geldi. Peki, merakla beklenen 15 tatil ne zaman başlayacak? Öğrenciler sömestr tatilini 16 gün mü yapacak? İşte haberin detayları.

15 tatil ne zaman başlayacak soruları, öğrencilerin aklından çıkmayan sömestr tatili planlarını gündeme getiriyor. 15 tatil ne zaman başlayacak konusunun detaylarını öğrenmek için sömestr tatilinin hangi gün başlayacağını bilmek isteyen öğrenciler, plan ve projelerini şimdiden çizmeye başladı. Peki dönemin yorgunluğunu üzerlerinden atmak isteyen öğrenciler yarıyıl tatiline ne zaman başlayacak? İşte MEB tarafından duyurulan iş takvimine göre 15 tatil ne zaman başlıyor sorusunun cevabı ve sömestr tatili hakkında bilgiler

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15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? SÖMESTR HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan iş takviminde okulların ne zaman kapanacağı bilgisine yer verildi. 2016/2017 eğitim-öğretim sezonuna 19 Eylül Pazartesi günü başlayan öğrenciler, bu sezonun yarıyıl tatiline 20 Ocak Cuma günü başlayacak. Toplam 16 gün sürecek tatil, 06 Şubat Pazartesi günü okulların açılması ile son bulacak. İşte konuyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş takviminde yayımlanan bilgilerin tamamı;



"2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül 2016´da başlayacak, 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. Hazırlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak.

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

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2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak."

UZMANLARDAN 15 TATİL İÇİN ANNE BABALARA TAVSİYELER

1. Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.

2. Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.

3. Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin.

4. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.

5. Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın.

6. Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin

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ÖĞRENCİLERİN FAYDALANACAĞI RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

Tatil yapmayı seven öğrencilerin merakla araştırdığı bir diğer konu olan 2017 yılındaki resmi tatiller, geçtiğimiz yıla göre biraz daha az olacak. İşte 2017 yılında öğrencilerin de faydalanacağı resmi tatiller;

Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma

Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba

Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar

KARNESİYLE GELEN ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden yayımlanan rehberlik metninde, çocukların karnelerini aldıktan sonra nasıl bir muamele görmesi gerektiği konusu yer aldı. İşte konuyla alakalı metnin tamamı;

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*Çocuğunuzun karnesiyle ilgili duygularınızı, çocuğunuzun duygularını incitmeden net bir şekilde anlatın. Onun başarılı olabilmesi için onun arkasında olduğunuzu ona hissettirin.

*Kesinlikle çocuğunuzu suçlayıp yargılamayın.

*Ona kesinlikle tembel, geri zekalı gibi isim lakap takmayın.

*Çocuğunuzu arkadaşlarıyla, kardeşleriyle komşularınızla kıyaslamayın. O herkesten farklı, kendine benzeyen bir bireydir unutmayın!

*Çocuğunuzu kesinlikle aşağılamayın hele arkadaşlarının yanında buna hiç kalkışmayın. Onun kendine olan güven duygusunu zedelemiş olursunuz.

*Başarısızlık nedenlerini bulmaya çalışarak çocuğunuza, okula ve öğretmenlere gerekli desteği sağlayın.

*Sadece ders notlarına bakmayın, davranış notlarını da değerlendirin.

*Ona güvenin ve motive edin.

*Tatil boyunca eğlence ve dinlenmenin yanı sıra çocuklarınızın eksiklerini telafi etmesine de yardımcı olun.