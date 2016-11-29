15 tatil ne zaman başlayacak sorusuna açıklık geldi! MEB 15 tatil için kararını verdi

Haberin Devamı

15 tatil ne zaman gibi sorgularla okulların kapanacağı tarihi araştıran öğrenci ve velileri, MEB'in iş takvimi aracılığıyla bu sorularına cevap buldu. 2016 yılında 15 tatil ne zaman sorusunu yönelten öğrenciler, sömestr tatili planlarını şimdiden kurgulamak için harekete geçti. Sınavların sonlanması ve kışın sert yüzünü göstermesi üzerine öğrencilerin iyice hareketlendiği ve merakla beklediği 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylı bilgiler

15 tatil ne zaman başlayacak soruları binlerce öğrencinin gündemine oturdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan iş takvimine göre okulların ne zaman kapanacağı belli oldu. Havaların soğumasının ardından ve yoğun sınav temposundan uzaklaşmak isteyen öğrenciler için müjdeli haber geldi. Öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını öğrenerek aileleri ile küçük bir tatil yapmak için fırsat bekliyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte binlerce öğrencinin merak ettiği o soru...

Haberin Devamı

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimine göre okullar 20 Ocak Cuma günü tatil edilecek. Öğrenciler 20 Ocak'ta başlayacağı tatilin ardından ikinci döneme 06 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler böylece 16 gün tatil yapmış olacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu iş takviminin tamamı;

"2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül 2016´da başlayacak, 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. Hazırlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak.

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

Haberin Devamı

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak."

SABAHÇI-ÖĞLENCİ DURUMU ORTADAN KALKIYOR

Öğretmenler Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Göreve geldiğimizden bu yana eğitime öncelik verdik. Eğitime ayrılan bütçe 2002'de 10 milyar lira iken 122 milyar 500 bine çıktı. 12 kat arttı. Üniversiteye girişteki katkı puanlarını kaldırdık. Üniversitesiz hiçbir ilimiz kalmadı. Göreve başladığımız ilk anda adeta bir seferberlik başlattık. Özellikle kız çocukları için önemli projeler gerçekleştirdik. Okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getireceğiz. 2019 sonuna kadar sabahçı, öğlenci uygulamasını tamamen ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Haberin Devamı

ÖĞRENCİLERİN FAYDALANACAĞI RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

Tatil yapmayı seven öğrencilerin merakla araştırdığı bir diğer konu olan 2017 yılındaki resmi tatiller, geçtiğimiz yıla göre biraz daha az olacak. İşte 2017 yılında öğrencilerin de faydalanacağı resmi tatiller;

Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma

Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba

Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar