15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili kaç gün olacak?

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Sömestr ne zaman başlayacak konusu, sömestr tatili için geri sayıma geçen adayların meraklı bekleyişine neden oldu. Yüz binlerce öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği sömestr tatili için detaylı bilgiler, 15 tatil ne zaman başlayacak sorusu ile can buluyor. Havanın soğuması ve okulların günübirlik tatil edilmesiyle birlikte birçok öğrenci, okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili en net yanıt Milli Eğitim Bakanığı'nın iş takviminde verildi. İşte 15 tatil ne zaman sorusunun cevabı ve detayları.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Her yıl okulların farklı tarihlerde başlaması nedeniyle kapanış tarihlerinde gösterilen değişiklik, bu yıl da geçtiğimiz seneye göre bu tarihin 1 hafta farketmesine neden olacak. Bu yıl Öğrencilerin tarihini merak ettiği 15 tatil, 16 gün olacak. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusu, dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yalanlanmıştı. Aynı durum bu yıl da geçerliliğini sürdürüyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan iş takviminde okulların ne zaman kapanacağı bilgisine yer verildi. 2016/2017 eğitim-öğretim sezonuna 19 Eylül Pazartesi günü başlayan öğrenciler, bu sezonun yarıyıl tatiline 20 Ocak Cuma günü başlayacak. Toplam 16 gün sürecek tatil, 06 Şubat Pazartesi günü okulların açılması ile son bulacak. İşte konuyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş takviminde yayımlanan bilgilerin tamamı;

"2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül 2016´da başlayacak, 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. Hazırlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak.

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

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2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak."

SÖMESTR TATİLİ ÖNCESİ KAYAK MERKEZLERİNDE TALEP ARTTI

Türkiye'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinde 23 Ocak-3 Şubat 2017 tarihlerini kapsayan yarıyıl tatili için talepler arttı.



Söz konusu kayak tesislerine yakın otellerdeki rezervasyonlar hızla devam ederken, bazı tesisler yarıyıl dönemindeki kapasitelerini şimdiden doldurdu.

AA muhabirinin online rezervasyon imkanı sağlayan internet sitelerinden derlediği bilgilere göre, Uludağ, Palandöken, Kartepe, Kartalkaya, Sarıkamış ve Erciyes'teki bazı tesisler, rezervasyonlarını şimdiden kapattı.



Tatilini kayak merkezlerinde geçirmek isteyenler, bir haftalık konaklama için bin ila 23 bin lira arasında değişen fiyatlarla rezervasyon yapabiliyor.

Söz konusu lokasyonlardan Uludağ'da, birçok otel yarıyıl tatili rezervasyonlarını tamamlarken, burada 2 kişilik bir hafta tatilin ücreti 3 bin 800 lira ila 22 bin lira arasında değişiyor.



Palandöken'de kayak alanında ve yakınında bulunan otellerin 23-30 Ocak 2017 tarihlerindeki fiyatları 2 bin 300 lira ila 18 bin 300 lira arasında değişiyor.

Marmara Bölgesi'nde son yıllarda özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiği Kartepe'de ise villa tipi konaklama ön plana çıkıyor. Söz konusu konaklama alanları Kartepe'deki kayak merkezine 5 ila 10 kilometre arasında uzaklıkta yer alıyor.

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UZMANLARDAN AİLELERE TATİL TAVSİYESİ

19 Eylül’de başlayan eğitim öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak’ta sona erecek. İlk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatiline çıkacak. Ancak uzmanlar gittikçe kısalan günler ve akademik performans baskısı nedeniyle öğrencilerin bu dönemi verimli geçirmekte zorlandığı belirterek şu önerilerde bulunuyorlar:

8-9 SAAT UYUYUN

Kuzey Yarımküre’de 21 Aralık’a kadar kısalan günler nedeniyle öğrenciler sabahları evden gün henüz aydınlanmamışken ayrılıyor. Bu da uyku düzeninde bozukluklar, yorgunluk hali ve motivasyonda düşüşe neden olabilir. Bu süreçte uyku düzenine dikkat edilmeli. Öğrenciler için ideal olan gece 8-9 saat gece uykusu göz ardı edilmemeli.

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AZ KALDI İYİ ÇALIŞIN

Aralık ayında okullarda dönemin son sınavları yapılıyor. Bu da öğrencilerin notlarını iyi bir çalışma düzeni ile yükseltebileceği anlamına geliyor. Bu ay günde en az iki saat çalışmaya özen gösterin. Unutmayın sadece 15 gün sonra bu dönem sona erecek. Kendinizi yıpratmadan bu dönemi en iyi şekilde atlatmaya odaklanın.

SPORU ISKALAMAYIN

Zihinsel sağlığınızı ve motivasyonunuzu korumak istiyorsanız, daha fazla hareket etmelisiniz. Bütün gün ders çalışırsanız, siz isteseniz de istemeseniz de motivasyonunuzu kaybederseniz. Sevdiğiniz sporlara zaman ayırın. Bunlara vaktim yok diyorsanız, açık havada 20 dakikalık bir yürüyüş bile size kendinizi iyi hissettirebilir.

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MUTLAKA KAHVALTI

Günler kısaldığı ve güneş daha geç doğduğu için öğrenciler yataktan çıkmakta zorlanıp, kahvaltıyı atlayabiliyor. İyi bir kahvaltı, size gün boyunca ihtiyacınız olacak enerjiyi kazandıracak. Kahvaltı yapamıyorsanız, uykunuzdan biraz ödün verip, kahvaltı için vakit ayırmaya çalışın.

REHBERLİK UZMANLARININ KAPISINI ÇALIN

Motivasyon kaybınız artıyorsa, okulda rehber öğretmeninizin kapısını çalın. Durumunuzu çekinmeden anlatın. Bu dönemde güvendiğiniz bir uzmanın yardımı çok önemli.

VELİLER, ÇOCUĞUNUZUN ÜZERİNE GİTMEYİN

Son sınavlarda zaman zaman anne-babalar çocuklarına baskı yapabiliyor. Bu dönemde çocuğunuzu yargılamak ve üzerinde baskı kurmak yerine, yanında yer alarak performansını geliştirmesi yönünde yapıcı önerilerde bulunmaya gayret gösterin.

ÖĞRENCİLERİN FAYDALANACAĞI RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

Tatil yapmayı seven öğrencilerin merakla araştırdığı bir diğer konu olan 2017 yılındaki resmi tatiller, geçtiğimiz yıla göre biraz daha az olacak. İşte 2017 yılında öğrencilerin de faydalanacağı resmi tatiller;

Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma

Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba

Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar