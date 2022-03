15 tatil ne zaman başlayacak? 2016-2017 Okullar ne zaman kapanacak?

Haberin Devamı

15 tatil ne zaman başlayacak sorguları, okulların ne zaman kapanacağını merak eden öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sömestr tatiliyle birlikte tatil planlarını yapacak olan öğrenciler, ortak sınavların da tamamlanmasının ardından 15 tatil ne zaman başlayacak sorularını arama motorları üzerinden öğrenmek istiyor. Peki öğrencilerin ve dolayısıyla velilerinin araştırmalarına konu olan 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB tarafından iş takvimi üzerinden yapılan duyurunun detayları

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimine göre okullar 20 Ocak Cuma günü tatil edilecek. Öğrenciler 20 Ocak'ta başlayacağı tatilin ardından ikinci döneme 06 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler böylece 16 gün tatil yapmış olacak. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu iş takviminin tamamı;

Haberin Devamı

"2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül 2016´da başlayacak, 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. Hazırlanan 2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak.

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak."

SABAHÇI-ÖĞLENCİ KAVRAMI 2019 YILINDA KALKMIŞ OLACAK

Öğretmenler Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Göreve geldiğimizden bu yana eğitime öncelik verdik. Eğitime ayrılan bütçe 2002'de 10 milyar lira iken 122 milyar 500 bine çıktı. 12 kat arttı. Üniversiteye girişteki katkı puanlarını kaldırdık. Üniversitesiz hiçbir ilimiz kalmadı. Göreve başladığımız ilk anda adeta bir seferberlik başlattık. Özellikle kız çocukları için önemli projeler gerçekleştirdik. Okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getireceğiz. 2019 sonuna kadar sabahçı, öğlenci uygulamasını tamamen ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Haberin Devamı

KARNESİYLE GELEN ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden yayımlanan rehberlik metninde, çocukların karnelerini aldıktan sonra nasıl bir muamele görmesi gerektiği konusu yer aldı. İşte konuyla alakalı metnin tamamı;

*Çocuğunuzun karnesiyle ilgili duygularınızı, çocuğunuzun duygularını incitmeden net bir şekilde anlatın. Onun başarılı olabilmesi için onun arkasında olduğunuzu ona hissettirin.

*Kesinlikle çocuğunuzu suçlayıp yargılamayın.

*Ona kesinlikle tembel, geri zekalı gibi isim lakap takmayın.

*Çocuğunuzu arkadaşlarıyla, kardeşleriyle komşularınızla kıyaslamayın. O herkesten farklı, kendine benzeyen bir bireydir unutmayın!

*Çocuğunuzu kesinlikle aşağılamayın hele arkadaşlarının yanında buna hiç kalkışmayın. Onun kendine olan güven duygusunu zedelemiş olursunuz.

*Başarısızlık nedenlerini bulmaya çalışarak çocuğunuza, okula ve öğretmenlere gerekli desteği sağlayın.

*Sadece ders notlarına bakmayın, davranış notlarını da değerlendirin.

*Ona güvenin ve motive edin.

*Tatil boyunca eğlence ve dinlenmenin yanı sıra çocuklarınızın eksiklerini telafi etmesine de yardımcı olun.

Haberin Devamı

UZMANLARDAN 15 TATİL İÇİN ANNE BABALARA TAVSİYELER

1. Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.

2. Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.

3. Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin.

4. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.

5. Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın.

6. Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin