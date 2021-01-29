'15 Şubat bir zaruret haline geldi'

Mirkan Aydın, yaklaşık 11 aydır okulların yüz yüze eğitime kapalı olduğuna dikkati çekti. "COVID-19 salgını döneminde öğrencilerin akademik kayıpları uzaktan eğitimle telafi edildi. Ancak fiziksel ve psikolojik açıdan öğrenciler ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Bu nedenle 15 Şubat'tan itibaren okulların yüz yüze eğitime başlaması öğrenciler açısından zaruret haline geldi" diyen Aydın, özellikle aylar boyu evde kalmanın çocuk sağlığı üzerindeki etkisinin endişe verici boyutlara geldiğini söyledi.

İnternet bağlantısı, akıllı cihaz, televizyon gibi uzaktan eğitim araçlarına erişim imkânı olmayan öğrencilerde kalıcı öğrenme kayıplarının da başladığını kaydeden Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Günlük rutinleri bozulan öğrencilerin, alışkanlıklarını da kaybetmelerinden dolayı yıllar boyunca büyük emeklerle tesis edilen okuma, spor yapma, sanat gibi becerileri de kayboluyor. Uzaktan eğitimde, deneyim yaşamayan ya da akranlarıyla etkileşim kuramayan çocuklar, öğrenme motivasyonlarını kaybediyor. Uzaktan eğitim süresi uzadıkça telafinin mümkün olmadığı durumlar ortaya çıkmakta, öğrenci okul ortamına tamamen yabancılaşıyor. K12 seviyesinde, uzaktan eğitim denenmiş bir model olmadığından, mutlaka yüz yüze eğitim uygulamalarının desteklenmesi gerekiyor.

EVDE KAPALI KALAN ÖĞRENCİLERDE PSİKOLOJİK SORUNLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kalan öğrencilerin sosyal becerilerine ket vuruldu. Tüm gün evde kapalı kalan öğrencilerde psikolojik sorunlar ortaya çıktı. Uzaktan eğitimin hareketsiz formatı nedeniyle öğrencilerin başta göz ve omurga sağlıklarında ciddi sorunlar yaşadı. Hareketsiz kalan öğrencilerde obezite sorunları ortaya çıkıyor. Eğitim almak için öğrencilerin gün boyu ekrana maruz kalması, internetin zararlı içerikleri yanında oyun-sosyal medya ya da bilgisayar bağımlılığı gibi büyük sıkıntılara sebep oluyor.

YETİŞKİN OLMADIĞI DURUMLARDA UZAKTAN EĞİTİM FAYDADAN ÇOK ZARAR VERİYOR

Küçük yaş gruplarının uzaktan eğitim araçlarını kullanımı sırasında bir yetişkinin refakat etmesi gerekiyor. Büyük yaş gruplarında ise öğrencinin teknolojinin olumsuz yanlarına maruz kalmaması için yine yetişkin denetimi gerekiyor. Evde yetişkin olmadığında uzaktan eğitimin faydadan çok zarar verdiği durumlar meydana geliyor, ayrıca ailelerin bakıcı bulmak için üstlendikleri masrafın hane bütçesinde ciddi yüke neden oldu. Okulların kapalı olduğu dönemde maddi gücü yüksek ailelerin çocukları kurs ya da özel ders aldı, dar gelirli ailelerin bunu sağlayamamaları da toplumsal açıdan sorunlu oldu. Yüz yüze eğitimin başlatılması için öğretmenlerin aşılanması da önemli. Öğretmenlerimizin en erken tarihte aşılanmasıyla yüz yüze eğitime geçiş süreci çok daha hızlı olacaktır. Platform üyesi okullar yüz yüze eğitim için tedbirlerini aldı. Okullarda HES kodu uygulaması ve güvenli ortamda eğitim vermek üzere hazır.”