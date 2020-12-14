15 öğrenciye müzik bursu
Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından yurtdışında müzik eğitimi için verilen bursu kazanan 15 yetenekli genç sanatçının isimleri belli oldu.
Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından, yurtdışında müzik eğitimi için burs verilen yetenekli genç sanatçıların sayısı 145’e ulaştı. 1987’den bu yana verilen burslara bu yıl, dokuzu kadın, altısı erkek 15 genç sanatçı hak kazandı. Bugüne kadar verilen toplam destek tutarı ise 1 milyon dolara yaklaştı.
Burs başvuruları her yıl haziran-temmuz aylarında yapılıyor. Yapılan başvurular, Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından belirlenen ‘Müzik Bursları Değerlendirme Kurulu’ tarafından değerlendirilerek sonuçlar adaylara eylül ayında duyuruluyor. Müzik alanında lisans diplomasına sahip, saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunda lisansüstü bir eğitim programına kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm genç sanatçılar, burs başvurusunda bulunabiliyor.
BURSİYERLER DÜNYA SAHNELERİNDE
Vakfın müzik burslarıyla yurtdışında eğitim gören üstün yetenekli gençler, dünya sahnelerinde de adlarından söz ettiriyor. Bunlar arasında en çok dikkat çeken isimler şöyle:
Muhiddin Dürrüoğlu: Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda profesör
Fora Baltacıgil: Münih Filarmoni Orkestrası kontrbas grup şefi
Efe Baltacıgil: Seattle Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi
Elif Ezgi Kutlu: Strazburg Operasımezzosoprano
Gökhan Aybulus: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ana sanat dalı öğretim üyesi
Emirhan Tunca: Manhattan School of Music’te Oda müziği hocası
Bu yıl burs kazanan genç sanatçılar şöyle:
Aslıhan Keçebaşoğlu
Deniz Ayşe Birdal
Deniz Esen
Denizsu Polat
Ece Selin Yüksel
Elman Mecid
Elvin HoxhaGaniyev
Erdem Delibaş
Ezgi Göktürk
İdil Kutay
İlker Yiğit Gül
Melis Çom
Pelinnur Işıkcı
Sabahattin Emre Türktopu
Tolga Akman
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