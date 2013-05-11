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15 öğrenci Türkiye’de buluştu

109 ülkeden 15 bin öğrenci Türkiye’den, dünyaya barış ve kardeşlik mesajları yolladı.

Fatih Üniversitesi tarafından düzenlenen 7 Kıta 7 Renk Kültür Festivali kapsamında öğrenciler, endi ülkelerinin renklerini, kültürlerini sergilediler. Başarılı öğrencilere hediyeler verildi. Festivalde Türkçe’yi ve Türkiye’yi tanıtımından dolayı, Türkçe Derneği Başkanı Dr. Ali Ursavaş, Türkiye’nin tanıtımına müzik dili ile yaptığı katkıdan dolayı İbrahim Tatlıses, TRT’de sunduğu Yol Arkadaşım isimli belgesel programı ile Türk  kültürünün tanıtımına katkılarından dolayı, Nilgün Esin, NTV’de Zaman Yolcusu  isimli belgesel programı ile kültürler arası tanışmaya yaptığı katkılarından dolayı Ahmet Yeşiltepe ve Türkiye’nin yurtdışında tanıtımına yaptığı katkılarından dolayı Ali Sabancı ödül aldılar.
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