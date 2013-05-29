15 öğrenci satrançta yarıştı

Haberin Devamı

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve SODES kapsamında uygulanan ‘Yaz Gençlik Kampı’ projesi spor faaliyetleri çerçevesinde ilçede satranç turnuvası düzenlendi. 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada 15 yarışmacı birinci olabilmek için mücadele etti. Yarışmanın sonunda ilk 3’e giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Çelikhan Eğitim Kültür Derneği Başkanı Mehmet Akif Arduç, benzer yarışmalarla sportif aktiviteleri arttırmayı amaçladıklarını belirtti. Arduç, "İlçede faaliyet gösterdiğimiz çalışmalar kapsamında satranç turnuvası düzenledik. İlçemizde yapılan bu gibi faaliyet çalışmaları destekleyeceğiz" dedi.