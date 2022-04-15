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15 Nisan Dünya Sanat Günü’ne özel video

#TEVİTÖL#Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi#Kamber Ceylan
15 Nisan Dünya Sanat Günü’ne özel video

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü özel bir video ile kutluyor. TEVİTÖL Görsel Sanatlar Öğretmeni Kamber Ceylan’ın yönetiminde, öğrencilerden Hüseyin Arda Aksoy’un çekimini yaptığı videoda okulun resim, tiyatro, müzik, dans gibi sanat kulüplerinde yetişen öğrenciler yer aldı.

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Üstün başarılı ve yetenekli öğrencilerin okuduğu TEVİTÖL, sanat görüşüne odaklı ve bu alanda etkin öğrenciler yetiştirme hedefiyle bir çok sanat kulübüne ev sahipliği yapıyor. 15 Nisan Dünya Sanat Günü için sanatsal bir çalışmaya imza atan öğrenciler, sanatçı ruhlarını hazırladıkları video ile somut bir ideale kavuşturdu.

Videonun çekimlerini yapan H. Arda Aksoy, şunları söyledi: 'Bu videoyu oluştururken amacım sanatın monoton bir olay olmadığını, bir anda alevlenip hemen sonrasında huzura kavuşmasını anlatmak, bir kişinin bile beğeni duygusunu harekete geçirip onun sanat olgusu hakkında düşünmesini sağlamaktı. Bu amacıma ulaştıysam ne mutlu bana…"

SANATA DAHA FAZLA YER AYIRMALIYIZ
Projeye destek sunan Görsel Sanatlar Öğretmeni Kamber Ceylan “Toplumları yücelten en büyük unsurlardan biri estetik ahlaktır. Bunun yolu da iyi bir sanat eğitiminden geçer. Bu yüzden eğitim müfredatımızda sanata daha fazla yer ayırmalıyız” dedi.

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Videoda Ulu Önder Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözüne de yer verildi.

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#TEVİTÖL#Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi#Kamber Ceylan

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