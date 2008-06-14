15 milyon öğrenci karne aldı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Karnelerini alan yaklaşık 15 milyon öğrencinin, 3 aylık yaz tatili dün başladı. Yeni çalışma takvimine göre 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2008-2009 ders yılı, 12 Haziran’da sona erecek.

17 Eylül 2007 tarihinde başlayan 2007-2008 eğitim öğretim yılı, dün sona erdi. Okulöncesi eğitimdeki 701 bin 762 öğrenci, ilköğretim okullarındaki 10 milyon 870 bin 570 öğrenci ile liselerdeki 3 milyon 245 bin 322 öğrenci, tatile çıktı. İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 650 bin civarındaki öğretmen ise sınavlar tamamlandıktan sonra Temmuz’dan itibaren tatile başlayabilecek.



Tatil 1 hafta kısaldı



Öğrenciler dün 2007-2008 öğretim yılını kapatıp uzun yaz tatiline çıkmanın keyfini yaşarken, Milli Eğitim Bakanlığı tatil süresini bir hafta kısalttı. Bakanlık, önümüzdeki ders yılında resmi tatillerin hafta içine denk geleceği gerekçesiyle okulların açılması tarihini 15 Eylül’den 8 Eylül’e çekti.



Yeni çalışma takvimine göre; 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2008-2009 ders yılı birinci dönemi 23 Ocak Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 26 Ocak- 6 Şubat 2009 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi 9 Şubat pazartesi günü başlayacak, 12 Haziran 2009 cuma günü sona erecek. Yeni çalışma takvimine göre 2009-2010 öğretim yılı da 7 Eylül’de başlayacak.



Somalili 6 kardeşin mutluluğu



ESKİŞEHİR Murat Atılgan İlköğretim Okulu’nda eğitimlerini sürdüren Somalili Jebril Mohammad İssa (12), ikizi Mohammad İssa (12), Abdülkadir Mohammad İssa (11), Abdullah Mohammad İssa (10), Mumina Mohammad İssa (9) ve Abdulaziz Mohammad İssa (8) ile İranlı Maryam Yousefipournigseh (9) dün karne alma mutluluğunu yaşadı.