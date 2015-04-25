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15’liler yeniden

#Galatasaray Lisesi#Beyoğlu
15’liler yeniden

Galatasaray Lisesi’nden 40 son sınıf öğrencisi, sadece çok önemli günlerde ve ziyaretlerde açılan lisenin tarihi ‘Eski Saltanat Kapısından’, tıpkı 100 yıl önce savaşa katılmak için yola çıkan ağabeyleri gibi Çanakkale’ye gitmek üzere uğurlandı.

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Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’nın da katıldığı törene gelen velilerden bazıları gözyaşlarına engel olmadı. 40 öğrenci, 100 yıl önce Çanakkale Savaşı’nda şehit olan 15 Galatasaray Lisesi öğrencisinin isimlerinin yazılı olduğu formalar giydi. Okulun bahçesinde, konuşmalarla başlayan törende Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan konuşma yaptı. Törenin ardından liseliler, 77 ülke ve devlet başkanının da bulunacağı ‘57. Alay’ yürüyüşüne katılmak üzere Çanakkale’ye gitti.

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#Galatasaray Lisesi#Beyoğlu

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