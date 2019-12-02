15 kız öğrenci üniversitede bilimsel çalışmalara katıldı

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Samsun'da 22’inci yüzyılın bakış açısının kazandırılması hedefiyle başarılı 15 kız öğrencinin katılımıyla yapılan ‘Marslı Mühendis Kızlar Projesi’ kapsamındaki çalışmaların ilk bölümü tamamladı. İki yıl önce gerçekleştirilen proje kapsamında devlet okullarında öğrenim gören 14 ile 17 yaş arası başarılı 15 kız öğrenciye Samsun Bilim Merkezi’nde eğitim verilmeye başlandı. Samsun'daki çalışmaların yanı sıra İzmir'de uzay kampına götürülen kız öğrenciler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) teknokentte bilimsel çalışmalara katıldı. Uluslararası sertifikalı tıbbi organ modellemeye dair bilimsel çalışmalarda yer alan öğrenciler, organ modellemesi, arttırılmış ve yapay gerçeklik, üç boyutlu görüntüleme gibi alanlarda bilgi edindi. Proje kapsamında öğrenciler, ‘THK-5’ ve ‘THK 13’ model uçakların modellemesini de yapılarak, Samsun Radyo Kontrollü Araçlar Spor Kulübü’nün desteğiyle uçurdu.

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‘GEÇMİŞTE ÜRETİLEN TÜRK UÇAKLARININ MODELLEMESİ YAPILDI’

Samsun Barosu Yapay Zeka ve Hukuk Çalışma Grubu Başkanı ve proje koordinatörü avukat Burhan Uyan, gençleri uzay gibi bir hedefe yönlendirme açısından algı oluşturmak amacıyla projeye ‘Marslı Mühendis Kızlar’ adının verildiğini söyledi. Proje kapsamında Türk havacılığında 1948 yılında geliştirilen ‘THK 13’ ile 1945 yılında hava ambulansı olarak yapılan ve ihraç edilen ilk ve tek Türk uçağı ‘THK-5’in modellemesini yaptıklarını belirten Uyan, şöyle konuştu:

"Projeyle lider karakterli, gelecek konusunda yetkinlik bazlı düşünebilen, analitik düşünce sistemine sahip, arkadaşlarına yol gösterebilecek, düşük egolu ancak yüksek duygusal zekaya sahip kız çocukların ülkelerinin teknik tarihlerinden ilham alarak geleceği tasarlaması konusunda hayal güçlerini uyandıracak bir çalışma yaptık. Amacımız genç kızlarımıza 22’inci yüzyılın teknolojisiyle bakış açıları kazandırmak. Proje bundan sonra da benzer bilimsel çalışmalarla devam edecek. Çocuklarımızın geçmişte sıkıntılar içinde teknolojik başarılar göstermiş insanların hatıralarını onurlandıracak şekilde ilham alıp Türk milletini ileriye taşıyacak teknolojik altyapıya sahip olmalarını hedefliyoruz."

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Öğrenciler de projenin gelişimlerine büyük katkı sağladığını, özellikle mühendislik alanında geleceklerini planlamalarına olumlu yönde kazanımlar sağlayacağını söyledi.