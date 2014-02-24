15’inci Yönetim Bilimleri Kongresi 12-15 Mart’ta İTÜ’de

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ABank , Mercedes-Benz, Casper, Eczacıbaşı, Coca-Cola İçecek gibi firmaların yer alacağı organizasyonda, öğrenciler ve iş dünyası arasında köprü kurmak amaçlanıyor. 55 üniversiteden 800 öğrencinin yer alacağı etkinlikte katılımcılar staj imkanı yakalayacak. İnteraktif oturumlara katılabilecek.

Kongrede Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran, Unilever Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Seçkin, British American Tobacco Genel Müdürü Gökhan Bilgiç, Doğuş Otomotiv CFO’su Berk Çağdaş, Kariyer.net CEO’su Yusuf Azoz, Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın da yer alacak.