15 ile 50 bin 500 tablet gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor. Bu çerçevede, 15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı.

Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep’e 3 bin, Hakkari'ye 850, İstanbul'a 5 bin, Kayseri'ye 2 bin, Kilis'e 500, Kocaeli'ye 8 bin, Mardin'e 3 bin, Ankara'ya bin 350, Siirt'e 1000, Şanlıurfa'ya 10 bin 700, Şırnak'a 2 bin 600 ve Van'a 4 bin 600 tablet bilgisayar ulaştırıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin ulaştığı illerin milli eğitim müdürleriyle video konferans yoluyla toplantı yaptı. Dağıtım süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, il müdürleri Bakan Selçuk'a tabletlerin planlamalar çerçevesinde, ilçe müdürlükleri ve okul yönetimlerince en kısa sürede öğrencilere ulaştırılacağını, EBA destek noktalarının aktif olarak öğrencilere desteği sürdürdüğünü ve EBA TV'ye erişim için ihtiyacı olan ailelere televizyon tedarik edildiğini iletti.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde yürütülen diğer çalışmalar konusunda da il müdürlerinden bilgi aldı. Toplantıda tabletlerin, öğrencilere 4.5G GSM SIM kartlı olarak teslim edileceğini bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

"EBA portalını kullanım ve canlı derslere katılım konusunda cihaz ve internete erişim sıkıntısı yaşayan çocuklarımız için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, sivil inisiyatifler tarafından sağlanan desteklere ilave olarak tedarik ettiğimiz ve dağıtımını sürdürdüğümüz 500 bin tablet bilgisayarın tamamını, resmi veriler doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre ocak ayı sonuna kadar öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Teslim edilen tabletlerin içinde, öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB'a kadar kotalı internet paketi de yer alacak. Elbette, dağıtımlar bununla sınırlı kalmıyor ve kalmayacak. Yerel yönetimlerimizin, özel sektör kuruluşlarımızın, sivil inisiyatiflerimizin sürece büyük destekleri var ve devam ediyor. Önümüzdeki günlerde onlarla da ayrıca bir araya gelerek teşekkürlerimizi paylaşacağız. TRT EBA Televizyonu merkezli olarak yürütülen uzaktan eğitim sürecinin de aralıksız şekilde devam ediyor. Tablet bilgisayar desteğinin yanı sıra sayıları 14 bin 500'e ulaşan EBA destek noktalarının da öğrencilerin hizmetinde. Uzaktan eğitimin tüm güçlüklerine karşın bu dönemde her bir çocuğa ulaşmak için merkez ve taşrada görevli tüm meslektaşlarımla elimizden gelen gayreti gösteriyor. Öğrenci veya velilerin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek yok. Ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımlar gerçekleştirilecek.”

Bir sonraki dağıtım 21 Aralık haftasında yapılacak.