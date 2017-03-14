15 değil 30 dakika önce gelsinler

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 12 Mart Pazar günü uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) bu yıl ilk kez uygulanan 15 dakika kuralı nedeniyle sınava giremeyen adaylarla ilgili görüntülerden rahatsız olduğunu söyledi. TRT Haber’de canlı yayına katılan Bakan Yılmaz’ın YGS kuralları ve diğer gündemdeki eğitim konularıyla ilgili açıklamaları özetle şöyle:

YGS’YE GEÇ KALANLAR

“YGS’ye geç kalan öğrenciler oldu. Gerçekten bu görüntüleri görüp de rahatsız olmamak mümkün değil. Ben de rahatsız oldum. ÖSYM Başkanı’nı aradım, konuyu sordum. ÖSYM Başkanı dedi ki, ‘Sınava giriş belgesi veriyoruz, onun üzerinde bir buton var (ÖSYM’nin internet sitesinde), ‘Sınav saatinden 15 dakika önce orada olmayı taahhüt ediyorum’ diye. Bu butona basanlar giriş belgesi alabiliyor.’ ‘Haberim yoktu’, ilk defa uygulandı gibi şeylerin geçerli olmadığını söylüyor başkanımız. Trafikten vs. de geç kalanlar vardı, bunun bedeli ağır oldu ve bir yıl kaybettiler. Dolayısıyla gelecek yıl sınava girecek öğrencilere 15 dakika değil, yarım saat önce sınav binalarının önünde hazır olmalarını öneriyoruz.

2019 yılına kadar ikili eğitimi sonlandıracağız. Özellikle çok fazla göç alan yerlere ilave derslikler yapmamız gerekiyor. Kaliteli eğitim vermek için okul öncesi eğitimi mutlaka evlatlarımıza vermemiz lazım. Okul öncesini de 1 yıl zorunlu eğitim kapsamına alacağız.”

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5’İNCİ SINIFLARA YABANCI DİL HAZIRLIK

“Yabancı ülkelerin dilini anlayabilirsek oradaki teknolojik gelişmeleri de daha yakından takip edebiliriz. Öğrencilerin mutlaka bir yabancı dil öğrenmesini sağlayacağız. Liselerde geç olabilir diye ortaokul 5’leri hazırlık sınıfı gibi değerlendireceğiz. 20 saatten az olmamak üzere yabancı dil eğitimi vereceğiz öğrencilere. Lisede bu eğitimi vermek geç olabilir. Bazıları diyor ki, ilkokulda başlaması gerekiyor ama ilkokulda da anadilini öğrensin istiyoruz.”

10 BİN ATAMA DAHA

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen atamalarıyla ilgili de şunları söyledi: “Yaklaşık 900 bin öğretmenimiz var. Geçen yıl 50 bine yakın öğretmeni sisteme dahil ettik. Açığa alınanlar oldu. 20 bin öğretmen alımını duyurduk, talepleri alıyoruz. Nisanda sınav yapacağız. Ağustos sonrası 10 bin öğretmen daha alacağız. Böylece 30 bin öğretmen adayını bu yıl ailemizin içine katacağız.”