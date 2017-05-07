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15 dakikaya takıldılar

#ÖSYM#ALES#Gazetehaberleri
15 dakikaya takıldılar

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi dün yapıldı. 12 Mart’taki Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) olduğu gibi bazı adaylar ÖSYM’nin bu yıl hayata geçirdiği ‘15 dakika kuralı’ nedeniyle sınava alınmadı.

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ÖSYM’nin 15 dakika kuralı ALES’te de uygulandı. Bu nedenle dün düzenlenen sınavda bazı adaylar saat 9.45’ten sonra geldikleri için sınav binasına alınmadı. Birkaç dakikayla sınavı kaçıran öğrenciler hayal kırıklığı yaşarken, bir öğrenci kapıyı açmayan polislere “Cinnet geçireceğim” dedi. Çeşitli yerlerde sınava giren öğrenciler, okulların önlerine gelerek sınav saatini bekledi. Sınavdan bir süre önce gelip içeri girmeyi bekleyenlerin yanı sıra koşarak son dakikada yetişen öğrenciler de oldu. Çocuğunun geç kalacağı korkusuyla 1 saat önce geldiklerini söyleyen bir veli, “Adayların bir yıllık emeği 1-2 dakika ile gidiyor. Biz o korkuyla 1 saat önceden geldik. Bazı adaylara uzak sınav yerleri veriliyor. 1 dakika geç kaldığı için sınava almamak doğru değil” diye konuştu. ÖSYM ise Twitter’da yaptığı duyuruda, 15 dakika kuralı konusunda adayları uyarmıştı.

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#ÖSYM#ALES#Gazetehaberleri

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