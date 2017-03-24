15 dakika mağdurları için bir umut var

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BU yıl ilk kez uygulanan ilk kez uygulanan 15 dakika kuralı nedeniyle, bazı adaylar üniversiteye girişin ilk basamağı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girememişti. Adaylar, çözüm için Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurmuştu. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, öğrencilerin kuruma şikâyette bulunduğunu anımsatarak şu açıklamayı yaptı: “Verilen bu yetkiyi ölçülü kullanacaksın. Bir dakika geç kaldım diye, benim bir yılımı elimden alamazsın. Diğer öğrencilerin konsantresi bozuluyormuş. Geçmişte de bu oluyordu. Kaç tane şikâyet geldi size? Ona göre düzenleme yap. Sınavdan 14 dakika önce geliyorum, sen diyorsun ki ‘Seni sınava almıyorum.’ Kanaatimce böyle bir hak olmaması gerekir. Kuruma da müracaatlar var. Hukuk çerçevesinde bunları değerlendireceğiz.”



'ANAYASAYA AYKIRILIK' DEĞERLENDİRMESİ

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Edinilen bilgiye göre KDK, gelen şikâyetler üzerine MEB ve ÖSYM yetkilileriyle temasa geçti. Normal şartlarda yasal olarak şikâyetleri 6 ay incelemesi süresi bulunan KDK’nın öğrencilerden gelen şikâyetleri “öncelikli konu” kapsamına alarak kısa sürede karar vermesi bekleniyor. KDK, incelemelerini tamamladıktan sonra bir tavsiye kararı verecek. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un konuyu yakından takip ettiğini belirten KDK yetkilileri, Anayasa’nın 42. maddesine aykırılık konusunun değerlendirildiğini bildirdiler.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da önceki gün Tokat’ta yaptığı açıklamada, KDK’nın konuyla ilgili rapor hazırladığını belirterek şunları söyledi: “İnceme yaptıktan sonra KDK tarafından verilen raporların, hükümlerin, diğer kamu kuruluşları tarafından uygulanması lazım. Raporunu verdikten sonra da yeniden bir değerlendirme yapılabilir. ‘KDK raporu bir çözüm olacaktır’ diye düşünüyorum. Onların vereceği karar, bu konudaki sorunu herkesin kabul edebileceği bir noktada çözüme kavuşturacaktır. Önce rapora bakalım. Çünkü bir sınav yapıldı, ‘yeni bir sınav yap’ denildiğinde önde, arkada sıralama önemli biliyorsunuz.”



ÖĞRENCİLER YENİ SINAV HAKKI İSTİYOR

Bazı öğrencilerin şikayetlerinde “Sınav yeriyle oturduğumuz yer arasında mesafe çok uzak oluyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin sınava girdiği bir günde trafik çok yoğun olduğu için özellikle büyük şehirlerde sınava geç kalıyoruz. Otobüslere binmekte bile sıkıntı yaşıyoruz. Bizim elimizde olmayan şeyler var. Yeni bir sınav hakkı tanınmalı. Ayrıca yeni sınavlarda mağduriyet yaşanmaması için okulla evin yakın yerlerde verilmesi sağlanmalıdır” dedikleri öğrenildi.



UYGULAMAYA DEVAM

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ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden alınan bilgiye göre, ilk kez YGS uygulanan 15 dakika kuralı ÖSYM’nin yaptığı bütün sınavlarda uygulanmaya devam edilecek. ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yetkilileri, şu bilgileri paylaştı: “Kural uygulanmaya devam edilmektedir. 2 Nisan’da yapılacak 2017- İlkbahar Dönemi YDS’de de 15 dakika kuralı uygulanacak. ÖSYM tarafından yapılan bütün sınavlarda kural geçerliliğini korumaktadır.İlerleyen günlerde yayımlanacak olan kamu spotunda da 15 dakika kuralı uyarısına özellikle dikkat çekeceğiz.”