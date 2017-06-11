’15 dakika kuralı’nı unutmayın

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Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) saat 10.00’da başlayacak LYS-1 (Matematik) ile devam ediyor. Adaylar, aileleriyle birlikte sınava girecekleri merkezlerde yerlerini almaya başlıyor.

839 bin 124 adayın başvurduğu LYS-1’de adaylar, matematik testine girecek. Tek oturumda uygulanacak sınav, 135 dakika sürecek. Sınavda, üç açık uçlu soru yer alacak. Uzmanlar, adaylara bu soruların doğrularını götürmeyeceğini hatırlatarak, boş bırakılmaması gerektiğini söylüyor.

İki hafta sonu boyunca 5 oturumda düzenlenecek LYS’lere toplam 1 milyon 72 bin 396 aday girecek. Sınav maratonu dün LYS-4 (Sosyal Bilimler) oturumuyla başlamıştı.

MARATON 17-18 HAZİRAN’DA SÜRECEK

Fen bilimleriyle ilgili LYS-2, 17 Haziran Cumartesi yapılacak. Sınav 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. Yine aynı gün olacak LYS-5 (Yabancı dil), 14.30'da başlayacak. 80 sorunun yer alacağı LYS-5, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden hazırlanan sorulardan oluşacak.

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LYS-3 (Edebiyat-coğrafya) de 18 Haziran Pazar günü uygulanacak. Sınav, 10.00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacak. 120 dakika sürecek LYS-3'te, Türk Dili ve Edebiyatı testi ile coğrafya-1 testi yer alacak.