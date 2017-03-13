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15 dakika kuralı ağlattı

#YGS#ÖSYM#Öğrenci
15 dakika kuralı ağlattı

Yaklaşık 2.2 milyon adayın başvurduğu Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) dün yapıldı. ÖSYM’nin YGS kapsamında bu yıl ilk kez başlattığı uygulamaya göre binalara girişler sınavdan 15 dakika önce yani 9.45’te sona erdi. Bir dakika bile geç kalan adaylar, sınav binalarına bu nedenle alınmadı. Öğrenciler, mağdur olduklarını ve yetkililerden telafi sınavı talep ettiklerini söyledi.

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2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisiyle düzenlendi. Adaylar sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinde yerini aldı. Bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yeni getirdiği, ‘binaya girişlerin sınav başlamadan 15 dakika öncesinde sonlanacağı’ düzenlemesinden haberi olmayan yüzlerce öğrenci ise YGS’ye giremedi. Saat 10.00’da başlayan sınav için adayların en geç 09.45’te salonda olması gerekiyordu. Ancak bazıları geç kaldı. Adayların tekrar YGS’ye girebilmek için 2018’i beklemesi gerekecek. Bir dakika geç kalan adaylar bile sınava alınmazken, uygulamaya tepki gösterenler oldu. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu’nda YGS’ye alınmayan bir aday, “Giremedik, lanet olsun” diye ağlayarak ailesinin yanına koştu. “Bütün senem boşa gitti” diyerek sinir krizi geçiren adayı ailesi ve çevredeki veliler teselli etmeye çalıştı. Annesi güvenlik görevlileriyle konuşarak kızının sınava alınmasını istedi. Anne, “Karakoldan giriş belgesini çıkardık. İnternette sorun varmış, geç çıkardılar. Yetişmedi. Boşa gitti çocuğumun emeği” diyerek ağladı. Ancak görevliler kuralın böyle olduğunu söyleyerek, içeri giremeyeceği belirtti.

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BİR DAKİKAYLA KAÇIRDIM

Sınava geç kalan bir başka aday Gizem Kurtoğlu, bir dakikayla sınavı kaçırdığını belirterek şöyle konuştu: “09.46’da gittiğim için içeri almadılar. Bir dakika ile kaçırdım. 15 dakika kuralını bilmiyordum. Sınav giriş belgesinde varmış ama görmemiştim. Ben üniversite mezunuyum, kendimi deneme amaçlı katılmıştım. Yıllarca hazırlanıp giremeyenler var, onlar için çok üzüldüm.”

EMEĞİM BOŞA GİTTİ

Özel Küçükyalı Mevlana Anadolu Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Zeynep Uçar da 1 dakika ile YGS’ye alınmadı. ÖSYM’nin duyurusundan haberi olmadığını söyleyen Uçar, bir yıllık emeklerinin boşa gittiğini ve yetkililerden bu konuda adım atmalarını beklediklerini söyledi. Ataşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne sınava yarım saat kala geldiğini söyleyen Uçar, 9.45’te binaya giriş yapmaya çalıştığını, ancak güvenliğin kendisine sert davrandığını dile getirdi. Zeynep Uçar, olayı şöyle anlattı: “Ailemle okul bahçesine 9.30 gibi geldik. ÖSYM’nin yeni kuralından haberdar değildim. Sınava gireceğim okuldan da uyarı yapılmadı. 9.45 gibi binaya girmek için hareketlendim. Ancak yetkililer kaba davrandı ve içeri giremeyeceğimi söyledi. En fazla 1 dakika geç kalmış olabilirim. Şimdi bir yıllık emeğim boşa gitti. Yetkililerden bu mağduriyetlerimizi dikkate almalarını rica ediyorum. Emeklerimiz bir dakika yüzünden boşa gitmesin. Belki bir telafi sınavı yapılabilir.” YGS soru kitapçığı ve cevapları ÖSYM’nin internet adresinden paylaşıldı. Hürriyet Gazetesi ve Okan Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan ‘Uzmana Sor’ uygulamasıyla adaylar, akıllarına takılanları sorabilecek. ‘YGS Puan Hesaplama Sihirbazı’ ile tahmini YGS puanlarını hesaplatabilecek. (www.hurriyet.com.tr/egitim)

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#YGS#ÖSYM#Öğrenci

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