15 bin öğretmenin ataması yapıldı

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MEB tarafından yönetmelik değişikliğiyle Şubat atama döneminde 40 yaş sınırının kaldırıldığı öğretmen atamalarında, 108 branşta 75 bin 962 onaylı başvuru gerçekleşti.



Onaylı başvurular içinden gerçekleştirilen 15 bin öğretmenin atama sonuçları, "www.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.



Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının, öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ilk atama, ‘açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ ve ‘milli sporcuların ataması’ şeklinde yapıldı. Başvuruya esas taban puan ve kontenjan listesinde belirtilen alanlarda alım yapıldı.



Bakanlık tarafından, 15 bin öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere 29 Ocak'ta alınmaya başlanan başvurular dün saat 18.00'de son bulmuştu.



28 Şubat mağduru öğretmenlere başvuru hakkı



Bu yılki atamalarda, 28 Şubat mağduru öğretmen adayları için ‘40 yaş’ sınırı kaldırıldığından gerekli koşulları sağlayan ancak daha önce yaş nedeniyle öğretmenlik başvurusu yapamayan adayların da başvurularının da kabul edileceği duyurulmuştu.



İlk atamalarla ilgili en fazla kadro, 1430 ile İngilizce öğretmenliği branşı için tahsis edildi. Sınıf öğretmenliği için 1322, ilköğretim matematik öğretmenliği için 1050 ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği 1040 kadro açıldı.



Başbakan Ahmet Davutoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, 15 bin öğretmenin atamasının yapılacağı müjdesini vermişti.



