15 bin öğretmene atama yolda

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MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin il içi ve iller arasında sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklik başvuruları 5-9 Ocak'ta alınmıştı. Atamalar 19 Ocak'ta yapıldı. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 23 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilecek.

24 Kasım 2014’te Başbakan Ahmet Davutoğlu, Öğretmenler Günü nedeniyle Başbakanlık’ta 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etmişti. Yaptığı konuşmada; “Meslektaşlarım” diye seslendiği öğretmenlere “İnşallah ocak ayında emekli olacak öğretmenlerimizin de durumlarını göz önüne alarak, 15 bin yeni kadro ilan edeceğiz ve 15 bin öğretmen atamasını ocak ayında yapacağız. Bir tür Öğretmenler Günü hediyesi olarak bunu, sizlere, öğretmenlerimize, ailelerine tevdi etmek istiyorum” dedi.

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MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da 23 Ocak Cuma günü Twitter’da yaptığı açıklamada tarih verdi. Aydoğdu’nun mesajı şöyle:

Arkadaşlar, kontenjanlarla ilgili söyleyeceğim şu: Yönetmelik çıkar çıkmaz açıklayacağız. Bir aksilik olmazsa salı ya da çarşamba netleşir...

