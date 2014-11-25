15 bin öğretmen ocakta atanacak

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“Meslektaşlarım” diye seslendiği öğretmenlerle Başbakanlık merdivenlerinde fotoğraf çektiren Davutoğlu “İnşallah ocak ayında emekli olacak öğretmenlerimizin de durumlarını göz önüne alarak, 15 bin yeni kadro ilan edeceğiz ve 15 bin öğretmen atamasını ocak ayında yapacağız. Bir tür Öğretmenler Günü hediyesi olarak bunu, sizlere, öğretmenlerimize, ailelerine tevdi etmek istiyorum” dedi. Davutoğlu, özetle şunları söyledi:

Ek ders ücretine zam

“Ben, gerçek bir öğretmenin tatili olması gerektiğini düşünmüyorum. Yaz tatili vesaire... Tabii hakkınız olan şeyi kullanırsınız ama yaz tatiline girdikten sonra, haziranın başında tatile girip eylülün başına kadar öğrencisiyle ilişkisi kesilmiş bir öğretmen, öğrencisiyle o ilişkiyi kuramamış demektir, kusura bakmayın. Öğretmenlerimiz gerekirse 24 saat çalışacak, 7 gün yetmiyorsa 8’inci günü bulacak. Bunu yapınca emin olun vaktiniz de bereketlenir, dinlenecek de zaman bulursunuz. Bunu da göz önüne alarak hafta sonu tedarik kurslarındaki ek ders ücretlerini de iki misline çıkardık. Her bir gencimiz bizim için bir maden.

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Oğlunuzun emaneti var

Ortaokul birinci sınıftı zannediyorum. O zaman rehberlik dersleri konmuştu. Rehberlik dersinde hocam İsmail Çağlayan, herhalde herkesin eğilimlerini görmek için ‘Gelecekte ne olmak istiyorsunuz’ gibi bir kompozisyon yazmamızı istedi. Daha sonra beni çağırdı, ‘Bunu çok beğendim, muhafaza edeceğim’ dedi. Sene 1971 veya 1972, ben unutmuştum. Seneler sonra 2002 yılında Başbakan Başdanışmanı olduğumda İsmail Bey, babam rahmetliye gelir ve ‘Bende sizin oğlunuzun bir emaneti var’ der. ‘Artık devlet görevi almaya başladı, bu emaneti ben, size tevdi etmek ihtiyacı hissettim’ der. O yazdığım ödevin sonunda ‘Hangi mesleği tercih edersem edeyim önemli olan bu ülkeye, vatanıma ve milletime hakkıyla hizmet edebilme şerefidir’ diye biten bir kompozisyondu. Mesleğin kendisinden çok misyonunun önemini anlatan. Babama bunu verdi, babam da getirdi bana gösterdi. Şimdi benim şahsi evraklarımın arasındadır.”

