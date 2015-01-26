15 bin öğretmen ataması 6 Şubat'ta yapılacak

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MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nce, Sakıp Sabancı Basın Merkezi'nde düzenlenen "Basın Merkezi Toplantıları"na MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu katılarak, gazetecilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Gazetecilerin soruları üzerine Aydoğdu, 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili çalışmaların hazır olduğunu belirterek, konuyla ilgili yeni yönetmeliğin çıkmasını beklediklerini söyledi.



Yeni yönetmeliğin yayımının ardından ilana çıkacaklarını anlatan Aydoğdu, okullar açılmadan önceki 6 Şubat Cuma atamaların yapılacağını bildirdi.



Atama bekleyen öğretmenler konusunun çok önemli olduğunu vurgulayan Aydoğdu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatı doğrultusunda, kendilerinden randevu isteyen bu durumdaki öğretmenlerle görüştüklerini anlattı.



Şu anda 114 bin öğretmene ihtiyaç bulunduğunu, atama bekleyen öğretmen sayısının da son atamaların ardından 278 bine düştüğünü söyleyen Aydoğdu, "Bu realiteyi herkesin görmesi gerekiyor. Burada bütün öğretmenlerimizle iletişim halindeyiz. Bu dönemde bütün öğretmenlere, MEB'in kapısı ardına kadar açılmıştır. Fakat elimizdeki imkanlarla atamaları yapmamız gerekiyor" dedi.



Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararıyla 118 alanın tespit edildiğini bildiren Aydoğdu, bölümler kapandığı için 10 alana kontenjan verilmediğini, bu nedenle 15 bin öğretmen atamasının, 108 alana yapılacağını söyledi.



"Bekleyenlere göre değil ihtiyaca göre kontenjan"



Hamza Aydoğdu, "108 alana atama yaptığımız zaman öncelikle ihtiyaca göre atama yapmamız gerekiyor. Mesela tarih öğretmenleri '14 bin bekleyen var. Buna göre bize kontenjan verin' diyorlar. Bekleyenlere göre değil ihtiyaca göre kontenjanı belirlememiz gerekiyor" diye konuştu.



Tarih branşından örnek veren Aydoğdu, bu branşta 14 bin 288 adayın beklediğini ancak ihtiyacın bin kişi olduğunu söyledi. Kontenjanın da ihtiyaca göre belirlendiğini anlatan Aydoğdu, "Yüzde yüz kontenjan da ayırsanız bu arkadaşlarımız tatmin olmayabilir" dedi.



Aydoğdu, Türkçe, matematik, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen ve sosyal bilimler derslerinden TEOG ile edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden LYS'ye yönelik branşlara kontenjanın yüzde 58'ini ayırdıklarını bildirdi.

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Kontenjanlar, bu hafta açıklanacak



Branşlar arasında kadro dağılımında çok uçurum olmamasına dikkat ettiklerini söyleyen Aydoğdu, mesleki ve teknik eğitim alanları ile küçük alanlara çok önem verdiklerini dile getirdi.



Önceki yıllarda az kontenjan ayrılan, 15-17 yıldır beklenen alanlardakileri mağdur etmemek için buralara fazlalık verdiklerini anlatan Aydoğdu, "Her eşit dağılım, adaletli dağılım değildir. Arkadaşlarımızın talepleri, istekleri çok uç noktada. Biz 15 bin dağılım yapacağız. Fakat arkadaşların taleplerine baktığınız zaman 150 bin çıkıyor. Kontenjanlar açıklandığı zaman mutlu olanlar, mutsuz olanlar olacaktır. Biz elimizden geldiği kadar, gece gündüz çalışarak, iyi bir dağılım yapmaya çalıştık. Bunları da en geç salı veya çarşamba günü kamuoyuna duyururuz" diye konuştu.



Aydoğdu, kontenjanının yüzde 73'ünü, geri kalmış bölgelere dağıttıklarını da bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, eşi özel sektörde çalışanların, 1 yılı doldurduktan sonra eş özrü ataması isteyebildiğini belirterek, "Yeni yönetmeliğimiz çıktığı zaman 3 yıl şartı olacak. Ağustos ayında eşi özel sektörde çalışan arkadaşlarımıza 3 yıl şartı gelecek" dedi.



Aydoğdu, Genel Müdürlük olarak öğretmen, okul yöneticisi ve çalışanlarla toplam 929 bin 714 kişiye hizmet verdiklerini, bütün eğitim kademelerinde 73 bin 257 yönetici bulunduğunu, öğretmen sayısının ise 778 bin 690 olduğunu bildirdi.



Artan nüfus ve okullaşma oranına rağmen öğretmen başına düşen öğrenci sayısının son 12 yılda azaldığını anlatan Aydoğdu, "2002 yılında ilkokul ve ortaokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken, 2014'te bu sayı ilkokul ve ortaokulda 19 ve 18'e düştü. Ortaöğretimde de 18'den 15'e geriledi" dedi.



Aydoğdu, 2003-2014 arasında 459 bin 314 öğretmenin bakanlık kadrolarına dahil edildiğini belirterek, şu anda hiçbir ilde öğretmen doluluk oranının yüzde 80'in altında olmadığını söyledi. Hamza Aydoğdu, "459 bin 314 öğretmen atamamızla Türkiye genelindeki öğretmen doluluk oranı yüzde 86,35'e ulaşmıştır. Son 3 yılda 150 bin öğretmen ataması yaptık" diye konuştu.



En çok ve en az ihtiyaç duyulan 10 alanı belirlediklerini anlatan Aydoğdu, en çok İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, özel eğitim ve rehberlik, ilköğretim matematik, sınıf öğretmenliği, Türkçe, okul öncesi, beden eğitimi ve fen bilimleri branşlarına ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Aydoğdu, felsefe, tarih, konaklama seyahat hizmetleri, halıcılık kursu gibi alanlarda ise fazlalık bulunduğunu belirtti.



Öğretmenlerin yaş gruplarına göre dağılımı hakkında da bilgi veren Aydoğdu, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 70'inin 21-40 yaş arasında olduğunu, 51-60 yaş arası 70 bin 910 öğretmenin hizmet verdiğini söyledi. Aydoğdu, öğretmenler arasındaki yaş ortalamasının gittikçe düştüğünü anlattı.



Aydoğdu, geçen yıl 5 kez ilk atama gerçekleştirdiklerini, öğretmen yer değiştirmeleri için yapılan 505 bin başvurudan 175 bin 414'ünü gerçekleştirdiklerini anlattı.



Okul yöneticileriyle ilgili yapılan yasa değişikliğini hatırlatan Aydoğdu, 4 yılını tamamlayan okul yöneticilerinin görevlerinin sona erdiğini kaydetti. Bu yöneticilere uzatma süresi getirdiklerini söyleyen Aydoğdu, değerlendirmede 75 puan alanların atamalarının yapıldığını, 75 puan ve üzeri alamayanları da mülakat sonucu atadıklarını belirtti.



Aydoğdu, bugün 27 bin 404 okul müdürü, 4 bin 390 müdür başyardımcısı, 41 bin 463 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 73 bin 257 eğitim kurumu yöneticisinin görev yaptığını bildirdi.



"286 davanın 134'ü lehimize"



Şube müdürlüğü için yapılan sınavda başarılı olan 5 bin 913 adaydan 3 bin 287'sinin mülakatı geçtiğini anlatan Aydoğdu, bu kişilerden bin 709 kişinin şube müdürlüğü kadrolarına atandığını belirtti. Aydoğdu, bununla ilgili 286 dava açıldığını, 134'ünün MEB lehine sonuçlandığını, 86 davanın hala devam ettiğini belirtti.



Hamza Aydoğdu, şehit yakını, korumaya muhtaç çocuklar ve engelli ataması da yaptıklarını ifade ederek, geçen yıl öğretmen dışında 5 bin 831 kişiyi atadıklarını söyledi.



Aydoğdu, öğretmen atama-yer değiştirme yönetmeliğinin şu an Başbakanlıkta olduğunu, kısa sürede yayınlanacağını bildirdi.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Genel Müdür Aydoğdu, bir soru üzerine, il içinde değişiklik için 21 bin 900 kişinin müracaat ettiğini, 6 bin 46 kişinin il içi eş özrü atamasının yapıldığını söyledi.



İl dışında da 8 bin 715 müracaattan 7 bin 742'sinin iller arası eş ataması kapsamında yapıldığını dile getiren Aydoğdu, iller arasında eş ataması yapılmayan 973 kişi bulunduğunu belirtti.



Eş atamaları konusunda hassas olduklarını, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın da mutlaka eşlerin birleştirilmesi yönünde talimat verdiğini vurgulayan Aydoğdu, bu konuda yeni düzenlemeler yaptıklarını hatırlattı.



İstek yapılan ilde yer yoksa bu ile en yakın yerde eşlerin birleştirilmesine olanak tanıdıklarını anlatan Aydoğdu, Bakan Avcı'nın il içinde de bunun uygulanması talimatını verdiğini söyledi. Aydoğdu, "İl içinde de mesela Şereflikoçhisar'dan Çankaya'ya gelmek istiyor. Burada yer yok. İkisi de öğretmense, 'Keçiören'de, Gölbaşı'nda, Yenimahalle'de yer var, gelin sizi burada birleştirelim' diyoruz. Bu da bir yeniliktir" dedi.



Genel Müdür Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Başbakanlık Çerçeve Yönetmeliği çıktı. Buna göre eşi özel sektörde çalışanlar 1 yılı doldurunca eş özründen müracaat edebiliyorlardı. Öğretmenleri birleştirmek adına şubat atamasında bunu görmedik, yönetmeliği çıkaramadık. Bununla ilgili diğer bakanlıklardan çok tepki aldık. Çünkü diğer bakanlıklar uydular. Fakat yeni yönetmeliğimiz çıktığı zaman mecburen çerçeve yönetmeliğine uyacağız. O zaman orada 3 yıl şartı mutlaka olacak. Ağustos ayında eşi özel sektörde çalışan arkadaşlarımıza 3 yıl şartı gelecek."



Aydoğdu, Türkiye genelinde 851 bin öğretmenden, 630 bin 270'inin eş durumu mazereti bulunduğunu ifade etti.

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Açılan davalar



Şube müdürlerinin açtığı davalarla ilgili soruları da yanıtlayan Aydoğdu, "Son olarak, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, bizim lehimize karar verdiği için bu konu kapanmış oldu. Tüm yargı kararlarını yerine getiriyoruz. Sayın Bakanımın bize verdiği ilk talimat şudur, 'Yargı kararlarını uygulamada mutlak surette hassasiyet göstereceksiniz.' Haklarımızı savunmamız, yani itiraz etmemiz nedeniyle 'yargı kararlarını uygulamıyorlar' diye algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu taraflı bir algıdır" dedi.



Hamza Aydoğdu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine giden öğretmenlerin büyük çoğunluğunun dönmek istediğini, bu bölgelerde öğretmenlerin kalma oranının 1,7 olduğunu dile getirdi.



Milli Eğitim Bakanı Avcı'nın, öğretmenleri bu bölgelerde tutmak için bir çalışma yapmaları talimatı verdiğini de aktaran Aydoğdu, bu konuda çalışma yaptıklarını, olgunlaştığında kamuoyuna açıklanacağını sözlerine ekledi.







